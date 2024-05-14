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Энцо Фернандес: когда я перешёл в «Челси», там был беспорядок, слишком много игроков

Энцо Фернандес: когда я перешёл в «Челси», там был беспорядок, слишком много игроков
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Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал, что изменилось в команде с приходом Маурисио Почеттино.

«Когда я перешёл в «Челси», там был беспорядок, слишком много игроков. Маурисио привнёс порядок и идентичность в команду, рабочая этика вышла на другой уровень. Это всё изменило в положительную сторону, команда сейчас работает на полную.

Я делал инъекции и играл, чувствуя боль в течение 8 месяцев. Мне пришлось принять решение сделать операцию, это был лучший выход», — приводит слова Энцо Фернандеса журналист Фабрицио Романо на своей страничке в Х (ранее Twitter).

Напомним, Энцо был прооперирован в конце апреля. У него была паховая грыжа. В этом сезоне Фернандес отметился 7 голами и 3 ассистами в 40 матчах за клуб.

На данный момент «Челси» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 57 очков.

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