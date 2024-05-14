Нападающий «Мурома» Мурза: в России не пользуюсь украинским паспортом

Футболист «Мурома» Артур Мурза ответил на вопрос о том, не волнует ли его возможное лишение гражданства Украины.

«Я ничего не нарушал. И от украинского гражданства не отказывался. Они не имеют права лишать меня гражданства. Только если провернут всё по каким-то новым правилам. Тут я уже ничего не поделаю. Сегодня я полноценный гражданин РФ. Сейчас это приоритет, здесь не пользуюсь украинским паспортом. Самое главное, чтобы у меня не забрали российский паспорт (смеётся)», — приводит слова Мурзы Sport24.

23-летний Артур Мурза — воспитанник футбольного клуба «Мариуполь», «Шахтёра» и киевского «Динамо». 27 апреля 2018 года в матче с «Шахтёром» дебютировал в Украинской Премьер-Лиге, выйдя на замену на 80-й минуте. Игроком «Мурома» Артур стал в марте 2024 года, заключив контракт до конца этого календарного года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 200 тысяч.