Роман Широков: никуда Тюкавин не уедет — ему ещё рано в Европу

Бывший российский полузащитник Роман Широков высказался о нападающем «Динамо» Константине Тюкавине.

«Никуда Тюкавин не уедет — ему ещё рано в Европу. Он проводит классный сезон. Но если бы в предыдущих сезонах ему давали столько же играть, он бы так же прогрессировал. Просто ставка больше делалась на Федю Смолова. Но Личка — молодец: поверил в Тюкавина и сделал на него ставку, а Костя отплачивает.

Тюкавин давно готов к роли лидера «Динамо». Чтобы стать лидером, нужно больше играть. Как только Костя понял, что на него рассчитывают и не меняют на 65-й минуте, а держат до конца, сразу появляется уверенность у молодого футболиста.

У Тюкавина раньше была одна проблема — слабая реализация. В этом году он её подтянул, но всё равно нужно много работать, чтобы играть в Европе. Он сам это давно знает. Ещё я ему говорил об этом, когда был в «Динамо». Тюкавин смышлёный парень и знает, над чем работать. Там и окружение подскажет», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.