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Президент Ла Лиги подтвердил переход Килиана Мбаппе в «Реал»

Президент Ла Лиги подтвердил переход Килиана Мбаппе в «Реал»
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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил факт перехода нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Мбаппе будет в Мадриде в следующем году, в следующем сезоне, да. Он один из лучших игроков в мире. Но в «Реале» есть ещё Винисиус и Беллингем, у Мадрида будет отличная команда. Но, конечно, это не даёт гарантии победы в чемпионате», — приводит слова Хавьера Тебаса интернет портал Ole.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком сезона в Лиге 1 по версии профсоюза футболистов и тренеров Франции. Ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года.

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