Дмитрий Аленичев: для «Спартака» игра с «Балтикой» — самая важная в сезоне

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от предстоящего матча Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Балтикой».

«Рад, что меня вместе с Егором Титовым пригласили на матч «Балтика» — «Спартак». Мы воочию понаблюдаем за этой игрой. Перед матчем проведём автограф-сессию. Надеюсь, будет очень увлекательный футбол, поскольку на кону стоит финал в «Лужниках».

В конце прошлого матча «Балтики» мы видели, что половина команды упала на газон, не веря в случившиеся. Это говорит о том, что команда отдала не только физические силы, но и эмоциональные. Конечно, сейчас Игнашевичу очень сложно восстановить команду чисто психологически. «Балтика», наверное, до сих пор не поверила в то, что случилось в игре с «Динамо».

Все футболисты и тренерский штаб понимают, что у них осталось три самых важных игры в этом сезоне. Вряд ли кто-то из игроков «Балтики» участвовал в финале Кубка России — для них это будет сверхмотивация. «Спартак» два года назад играл в «Лужниках». Каждый футболист хочет неоднократно играть в финале, а тем более побеждать там. Учитывая, что «Спартак» вряд ли попадёт в тройку в чемпионате, игра с «Балтикой» — самая важная в сезоне. «Спартак» обыграл «Краснодар», команда на подъёме. Видно, что ребята играют раскрепощено и интересно. Атмосфера в раздевалке поменялась — это видно. Зобнин недавно сказал, что немножко вздохнули», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.