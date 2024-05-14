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Тренер «Милана» Пиоли эмоционально отреагировал на новость об уходе Жиру

Тренер «Милана» Пиоли эмоционально отреагировал на новость об уходе Жиру
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли эмоционально отреагировал на новость об уходе 38-летнго французского нападающего Оливье Жиру из итальянского клуба.

«Я горжусь тем, что работал с тобой. Это была привилегия, это была честь. Я обнимаю тебя, я благодарю тебя, я люблю тебя, ты знаешь, ты замечательный. Я тебя очень крепко обнимаю», — приводит слова Пиоли Milan News.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Оливье Жиру согласился подписать контракт с «Лос-Анджелесом» до 2025 года. За «россонери» французский футболист выступает с лета 2021 года. Контракт 37-летнего игрока рассчитан до конца нынешнего сезона. Ориентировочная стоимость Жиру, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

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