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Экс-игрок ЦСКА Тошич прокомментировал возможное участие в Братском кубке

Экс-игрок ЦСКА Тошич прокомментировал возможное участие в Братском кубке
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Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопрос о своём возможном участии в Братском кубке. Тошич заявил, что пока с ним никто не связывался по поводу приглашения на выставочный турнир.

«Я видел новости о Братском кубке. Но пока со мной никто не созванивался», — сказал Зоран Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, с 3 по 7 июля 2024 года в Москве состоится летний международный турнир «Братский кубок», в котором примут участие четыре команды: московские «Динамо» и ПФК ЦСКА, сербские «Партизан» (Белград) и ОФК Белград. Организатором турнира является футбольный клуб «Динамо». Игры Братского кубка пройдут на двух стадионах — «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене».

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