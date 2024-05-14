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Смородская: «Локомотив» превращается в середняка, надо искать тренера

Смородская: «Локомотив» превращается в середняка, надо искать тренера
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о выступлениях железнодорожников в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. По её мнению, сезон-2023/2024 нельзя назвать ни успешным, ни провальным. Смородская считает, что «Локомотив» превращается в середняка РПЛ.

«Успешным нынешний сезон «Локомотива» точно не назовёшь, но и провальным тоже. «Локомотив» постепенно превращается в середняка. Чтобы следующий сезон стал успешнее, нужно искать тренера», — сказала Ольга Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. В следующем матче команда встретится с «Факелом».

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