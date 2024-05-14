Широков — о «Динамо»: надо быть очень способным, чтобы проиграть такой момент

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и сборной России Роман Широков высказался о шансах «Динамо» на победу в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Для меня стало удивлением, что «Динамо» за два тура до конца сезона лидирует в РПЛ. В предыдущие годы «Зенит» приучил, что если выходит вперёд, то уже не отпускает. Динамовцы — молодцы. Теперь всё зависит от них. С их фартом в последних матчах и заделом просто невозможно проиграть, но всё бывает. Надо быть очень способным, чтобы проиграть такой момент.

Наверное, рано говорить, но «Динамо» сейчас мало кто может обыграть. У них впереди ключевой матч с «Крыльями Советов» дома — они обязаны его выиграть. Если они в такой ситуации не станут чемпионами, тогда я не знаю, что ещё нужно. «Динамо» должно вгрызаться в этот шанс», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.