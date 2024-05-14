Танасиевич: уверен, «Динамо» уже не упустит чемпионство

Бывший футболист московского «Динамо» Йован Танасиевич оценил выступления бело-голубых в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его мнению, после нестабильного старта сезона команда сбалансировалась и показывает великолепную игру. Также Танасиевич выразил мнение, что «Динамо» уже не упустит чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

— «Динамо» уже не упустит чемпионство?

— Я в этом уверен.

— Как оцените выступление «Динамо» в нынешнем чемпионате?

— Турнирная таблица показывает, что команда выступает великолепно. Я связываю это с желанием, эмоциями. Есть всё, что надо. Не всё зависит от соперников. «Динамо» играет хорошо. Поначалу команда играла нестабильно. Но когда нужно, бело-голубые сбалансировали игру и сделали то, что необходимо. И таблица сейчас это отражает. Не каждая команда может два матча подряд забивать в добавленное время. Значит, футболисты хорошо работают под давлением, в условиях стресса, — приводит слова Танасиевича «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, за два тура до окончания чемпионата России «Динамо» возглавляет турнирную таблицу первенства.