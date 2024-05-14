Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Танасиевич: уверен, «Динамо» уже не упустит чемпионство

Танасиевич: уверен, «Динамо» уже не упустит чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» Йован Танасиевич оценил выступления бело-голубых в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его мнению, после нестабильного старта сезона команда сбалансировалась и показывает великолепную игру. Также Танасиевич выразил мнение, что «Динамо» уже не упустит чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Динамо» уже не упустит чемпионство?
— Я в этом уверен.

— Как оцените выступление «Динамо» в нынешнем чемпионате?
— Турнирная таблица показывает, что команда выступает великолепно. Я связываю это с желанием, эмоциями. Есть всё, что надо. Не всё зависит от соперников. «Динамо» играет хорошо. Поначалу команда играла нестабильно. Но когда нужно, бело-голубые сбалансировали игру и сделали то, что необходимо. И таблица сейчас это отражает. Не каждая команда может два матча подряд забивать в добавленное время. Значит, футболисты хорошо работают под давлением, в условиях стресса, — приводит слова Танасиевича «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, за два тура до окончания чемпионата России «Динамо» возглавляет турнирную таблицу первенства.

Таблица РПЛ
Материалы по теме
Что нужно «Динамо» для чемпионства? Все расклады
Что нужно «Динамо» для чемпионства? Все расклады
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android