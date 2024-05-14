Финал Кубка Англии с «Манчестер Сити» может стать последним матчем для Фернандеша за «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш может покинуть манкунианский клуб этим летом, сообщает британское онлайн-издание The Sun. Последний игрой в сезоне для «красных дьяволов» станет финал Кубка Англии, который состоится 25 мая.

По сведениям источника, португалец рассматривает возможность ухода из «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что хавбек может продолжить свою карьеру за пределами суровой Премьер-лиги в менее требовательном чемпионате и при более благоприятных погодных условиях.

Напомним, к «Манчестер Юнайтед» Фернандеш присоединился в 2020 году. В нынешнем сезоне 29-летний португалец провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 11 результативных передач. Действующий контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до конца июня 2026 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.