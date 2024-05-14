Гендир «Динамо»: если будет хорошее предложение по Тюкавину, обязательно его рассмотрим

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что московский клуб готов рассмотреть предложения по трансферу нападающего Константина Тюкавина.

«Сумма отступных у Тюкавина действительно есть для европейских клубов из определённых чемпионатов. Естественно, цифры называть не буду. Но она есть и позволяет Косте реализовать свой потенциал. Он у него большой, это видно. Ему только 21 год, он лучший по системе «гол+пас» в РПЛ и, возможно, станет лучшим бомбардиром. Мы этого ему желаем.

Если будет хорошее предложение, обязательно будем его рассматривать в интересах «Динамо» и игрока. Так же это происходило и с Арсеном Захаряном, и с Сабой Сазоновым. Мы даём игрокам развиваться в Европе, на более высоком уровне», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.