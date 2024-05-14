Стало известно, когда «Зенит» подпишет новый контракт с Сергеем Семаком

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что новый контракт с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком будет пописан 25 мая, в день 99-летия санкт-петербургского клуба.

Напомним, ранее стало известно, что российский специалист подпишет пятилетний контракт с «Зенитом». Сообщалось также, что Семаку повысят зарплату за весомый вклад в исторические результаты сине-бело-голубых последних лет.

Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые пять раз становились чемпионом России. По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка.