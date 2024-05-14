Тренер «Ростова» Кафанов: заменить Песьякова будет тяжело, но мы уже находимся в поиске

Тренер вратарей футбольного клуба «Ростов» Виталий Кафанов высказался о поиске нового голкипера в качестве замены Сергею Песьякову, который покинет клуб.

«Почему Песьяков отказался от нового контракта? Спросите об этом самого Сергея, я не могу это комментировать.

Будет тяжело его заменить, учитывая стиль игры «Ростова»? Да, очень тяжело, так и напишите. Но клуб уже находится в поиске такого вратаря и, надеюсь, найдёт», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне 35-летний Песьяков за «Ростов» провёл 22 матча в чемпионате страны (34 пропущенных гола, шесть матчей «на ноль») и два в Кубке страны. Всего в составе «Ростова» Песьяков с лета 2017 года отыграл 181 матч (232 пропущенных гола, 50 матчей «на ноль»). Ранее в своей профессиональной карьере Сергей выступал за такие команды, как «Анжи», «Томь», «Спартак» и «Шинник». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Песьякова в € 600 тыс.