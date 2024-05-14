Гальярдо покинет пост главного тренера «Аль-Иттихада» — Романо

Аргентинский специалист Марсело Гальярдо намерен покинуть пост главного тренера саудовского «Аль-Иттихада», сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, единственная деталь, которая в данный момент уточняется, это уход сейчас или в конце сезона.

Напомним, аргентинский тренер в ноябре подписал соглашение с «Аль-Иттихадом» сроком на полтора года. Под его руководством саудовский клуб провёл 30 матчей, в которых одержал 14 побед, три раза сыграл вничью и потерпел 13 поражений.

48-летний специалист ранее работал только с двумя командами — уругвайским «Насьоналем» и аргентинским «Ривер Плейт». Последних Гальярдо возглавлял на протяжении восьми лет. Под его руководством «Ривер Плейт» завоевал 13 трофеев, в том числе стал чемпионом Аргентины и обладателем Кубка Либертадорес (дважды).