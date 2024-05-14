Опубликована символическая сборная 32-го тура Первой лиги

Пресс-служба Мелбет Первой лиги в своём телеграм-канале опубликовала символическую сборная 32-го тура. В неё попали по два представителя «Акрона», «Химок», «Енисея» и тульского «Арсенала», а также по одному игроку из «Родины», «Шинника» и «Алании».

Символическая сборная 32-го тура Первой лиги:

Вратарь: Сергей Волков («Акрон»).

Полевые игроки: Александр Масловский («Енисей»), Захар Волков («Химки»), Кирилл Большаков («Арсенал»), Егор Иванов («Енисей»), Аллон Бутаев («Алания»), Никита Глушков («Акрон»), Аршак Корян («Химки»), Дмитрий Самойлов («Шинник»), Астемир Гордюшенко («Родина»), Джонатан Окоронкво («Арсенал»).

Тренерский штаб: «Акрон».

12-й игрок: «Енисей».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют подмосковные «Химки», набравшие 60 очков в 32 встречах. Махачкалинское «Динамо» находится на второй строчке. Команда набрала 58 очков. На третьем месте располагается тольяттинский «Акрон» с 56 очками.