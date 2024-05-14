Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Опубликована символическая сборная 32-го тура Первой лиги

Опубликована символическая сборная 32-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Мелбет Первой лиги в своём телеграм-канале опубликовала символическую сборная 32-го тура. В неё попали по два представителя «Акрона», «Химок», «Енисея» и тульского «Арсенала», а также по одному игроку из «Родины», «Шинника» и «Алании».

Символическая сборная 32-го тура Первой лиги:

Вратарь: Сергей Волков («Акрон»).

Полевые игроки: Александр Масловский («Енисей»), Захар Волков («Химки»), Кирилл Большаков («Арсенал»), Егор Иванов («Енисей»), Аллон Бутаев («Алания»), Никита Глушков («Акрон»), Аршак Корян («Химки»), Дмитрий Самойлов («Шинник»), Астемир Гордюшенко («Родина»), Джонатан Окоронкво («Арсенал»).

Тренерский штаб: «Акрон».

12-й игрок: «Енисей».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют подмосковные «Химки», набравшие 60 очков в 32 встречах. Махачкалинское «Динамо» находится на второй строчке. Команда набрала 58 очков. На третьем месте располагается тольяттинский «Акрон» с 56 очками.

Турнирная таблица Первой лиши
Календарь Первой лиги
Материалы по теме
Андрей Тихонов: все команды Первой лиги страдают из-за отсутствия VAR
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android