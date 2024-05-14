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Игнашевич: все футболисты «Балтики» мечтают сыграть главный матч сезона в «Лужниках»

Игнашевич: все футболисты «Балтики» мечтают сыграть главный матч сезона в «Лужниках»
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Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич заявил, что в клубе уже не думают об упущенной победе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:3), а также высказался о предстоящем финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком».

«Мы уже не думаем об игре с «Динамо», у нас нет никаких потрясений, это футбол. Мы на своём поле и забивали на последних минутах, и пропускали на последних минутах. За это болельщики и любят эту игру. Что касается матча со «Спартаком», это совсем другой турнир и другие эмоции. Все наши футболисты мечтают сыграть главный матч сезона в «Лужниках».

У нас впереди два матча, мы будем настраиваться и на матчи чемпионата, но Кубок — это полуфинал, это мечта для футболистов и болельщиков. Надеемся, что мы ярко проведём матч и напишем историю клуба яркой страницей», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 14 мая, состоится финальный матч Пути регионов Кубка России, в котором сыграют калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Встречу примет стадион «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздастся в 20:45 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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