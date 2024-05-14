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Хохлов: в «Сосьедаде» называли Хаби Алонсо – «Чито», меня звали просто Дима

Хохлов: в «Сосьедаде» называли Хаби Алонсо – «Чито», меня звали просто Дима
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Бывший игрок «Реала Сосьедад» Дмитрий Хохлов рассказал, как игроки называли Хаби Алонсо в команде.

Хохлов и Алонсо играли вместе в «Сосьедаде» с января 2000 по август 2003 года.

«Мы называли его Хаби с акцентом на «б», называли «Чато». Даже не знаю, почему его так называли коренные баски, а мы подхватили.

Как меня называли? Просто Дима. Иногда Димас, но это больше наш португалец Рикарду Са Пинту называл.
Наслаждаюсь ли игрой «Байера»? Видел не так много матчей, но мне нравится, как играет его команда. Думаю, это тренерская команда. Он донёс свои идеи, воплотил. Видно, что они хотят», — сказал Хохлов эфире Okko Sport.

Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Под его руководством команда в сезоне-2023/2024 досрочно выиграла чемпионате Германии, а также вышла в финал Кубка Германии и Лиги Европы.

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