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Почему мы болеем за «Динамо». Премьер-лига несправедливости #67

Почему мы болеем за «Динамо». Премьер-лига несправедливости #67
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«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Миша Рождественский, Максим Пахомов и Илья Никульников обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

Почему так хочется чемпионства «Динамо»? Действительно ли команда Лички соответствует своему месту в таблице? В чём парадокс «Спартака»? Что за жесть творится в борьбе за выживание? Всё это обсуждаем в новом выпуске.

Телеграм-канал Миши

Телеграм-канал Макса

Телеграм-канал Ильи

Аудиоверсия выпуска:

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Таймкоды:

0:00 — Всем привет! У нас экспериментальный состав, а Панку здоровья
0:57 — В кадре три глора, все — за «Динамо». Объясняем почему
6:44 — Традиционный фрагмент с обожанием Тюкавина
9:58 — Возвращаемся к «Динамо». Уже дошли до сравнения с «Байером»
15:34 — 10 секунд на обсуждение «Краснодара»
15:44 — А что не так с «Зенитом»?
25:14 — Коротко о вероятном досрочном чемпионстве «Динамо». Плюс мини-история по теме
28:27 — Какой же Личка крутой
30:52 — В «Динамо» всё ещё есть победители ФНЛ. Да, не только Шунин
33:32 — Ладно, всё-таки про «Краснодар». И «Спартак», с которым он играл
37:21 — Оставляем Слишковича?
43:37 — В зоне вылета и около неё творится полное безумие. Говорим об этом долго и делимся прогнозами
1:06:03 — Нас напоследок занесло в Первую лигу

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