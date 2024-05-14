Почему мы болеем за «Динамо». Премьер-лига несправедливости #67

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Миша Рождественский, Максим Пахомов и Илья Никульников обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

Почему так хочется чемпионства «Динамо»? Действительно ли команда Лички соответствует своему месту в таблице? В чём парадокс «Спартака»? Что за жесть творится в борьбе за выживание? Всё это обсуждаем в новом выпуске.

Телеграм-канал Миши

Телеграм-канал Макса

Телеграм-канал Ильи

Аудиоверсия выпуска:

• в Apple Podcasts

• в «Яндекс.Музыке»

• в «Звуке»

• в плеере Podster

Таймкоды:

0:00 — Всем привет! У нас экспериментальный состав, а Панку здоровья

0:57 — В кадре три глора, все — за «Динамо». Объясняем почему

6:44 — Традиционный фрагмент с обожанием Тюкавина

9:58 — Возвращаемся к «Динамо». Уже дошли до сравнения с «Байером»

15:34 — 10 секунд на обсуждение «Краснодара»

15:44 — А что не так с «Зенитом»?

25:14 — Коротко о вероятном досрочном чемпионстве «Динамо». Плюс мини-история по теме

28:27 — Какой же Личка крутой

30:52 — В «Динамо» всё ещё есть победители ФНЛ. Да, не только Шунин

33:32 — Ладно, всё-таки про «Краснодар». И «Спартак», с которым он играл

37:21 — Оставляем Слишковича?

43:37 — В зоне вылета и около неё творится полное безумие. Говорим об этом долго и делимся прогнозами

1:06:03 — Нас напоследок занесло в Первую лигу