Гвардиола: если бы всё решали деньги, то «Юнайтед» должен был бы выиграть все титулы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о тратах клубов английской Премьер-лиги в последние годы.

«Премьер-лига скучна? Раньше это были «деньги»… Если бы причина была в этом, «Юнайтед» должен был бы выиграть все титулы. Второй — «Челси». Все титулы. Третий — «Арсенал». Все титулы. За последние пять-шесть лет они потратили больше денег, чем «Манчестер Сити», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент турнирную таблицу АПЛ возглавляет лондонский «Арсенал». В активе «канониров» 86 набранных очков после 37 сыгранных матчей. «Манчестер Сити» находится на второй строчке, заработав 85 очков за 36 игр. Напомним, «горожане» становились чемпионами Англии в трёх последних сезонах.