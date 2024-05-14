Саша Зделар: ответная игра с «Зенитом» в Кубке России — матч сезона для ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар поделился ожиданиями от предстоящего ответного финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом».

— Матч с «Зенитом» в Кубке очень важен для ЦСКА. Все уже знают, что это матч сезона. Мы отдадим всё, чтобы обыграть «Зенит» и сыграть ещё в одном финале Кубка.

— Как команда подходит к матчу физически?

— Мы уже около месяца играем каждые три-четыре дня. Надо хорошо восстановиться и подготовиться физически к игре с «Зенитом, — сказал Зделар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Завтра, 15 мая, ЦСКА и «Зенит» сыграют в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. Первая встреча завершилась вничью со счётом 1:1.