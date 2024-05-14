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Саша Зделар: ответная игра с «Зенитом» в Кубке России — матч сезона для ЦСКА

Саша Зделар: ответная игра с «Зенитом» в Кубке России — матч сезона для ЦСКА
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Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар поделился ожиданиями от предстоящего ответного финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом».

— Матч с «Зенитом» в Кубке очень важен для ЦСКА. Все уже знают, что это матч сезона. Мы отдадим всё, чтобы обыграть «Зенит» и сыграть ещё в одном финале Кубка.

— Как команда подходит к матчу физически?
— Мы уже около месяца играем каждые три-четыре дня. Надо хорошо восстановиться и подготовиться физически к игре с «Зенитом, — сказал Зделар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Завтра, 15 мая, ЦСКА и «Зенит» сыграют в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. Первая встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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