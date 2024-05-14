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Нойер и Мюллер пытаются уговорить руководство «Баварии» оставить Тухеля

Нойер и Мюллер пытаются уговорить руководство «Баварии» оставить Тухеля
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Часть игроков «Баварии» всё ещё надеется, что главный тренер Томас Тухель останется в команде на следующий сезон, сообщил журналист Керри Гау в своих соцсетях.

Источник сообщает, что среди этих игроков Мануэль Нойер и Томас Мюллер. Они пытаются убедить руководство клуба сохранить Тухеля. Его ассистенты, особенно англичанин Энтони Бэрри, очень популярны среди игроков.

«Бавария» уже объявила, что Тухель покинет команду в конце сезона. Сообщалось, что главным кандидатом на замену является Ханс-Дитер Флик. Но переговоры с ним ещё не принесли результата.

Кроме того, внутри клуба есть сомнения, что возвращение Флика будет правильным решением. По данным Гау, кандидатуры Роберто Де Дзерби и Эрика тен Хага также рассматриваются, хотя была информация, что от варианта с тренером «МЮ» отказались.

По информации журналиста Кристиана Фалька, после нескольких неудачных переговоров с другими тренерами «Бавария» уже рассматривает вариант, чтобы Тухель остался.

Ранее сообщалось, что команду отказались возглавить Ральф Рангник, Хаби Алонсо и Юлиан Нагельсман, а за Оливера Гласнера «Кристал Пэлас» хотел получить € 100 млн.

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