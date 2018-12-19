«Юнайтед» у меня в сердце». Сульшер едет в Манчестер

Вот и «Манчестер Юнайтед» пошёл этим путём. Пост главного тренера занял важный игрок в истории клуба и по совместительству один из лучших «баночников» в мире футбола. В своё время Уле-Гуннар Сульшер наколотил за «МЮ» более сотни мячей и выиграл 12 титулов в его составе. Сегодня он стал главным тренером этого клуба. Окей, исполняющим обязанности, если настаиваете.

Король замен 26 февраля празднует свой 37-й день рождения легендарный норвежский нападающий Уле-Гуннар Сульшер, 11 лет карьеры посвятивший "Манчестер Юнайтед".

Сульшер-тренер

Сульшер ведь уже был в структуре «МЮ» сразу после окончания карьеры игрока. Закончив в 2007-м, целый год работал тренером нападающих клуба, а на следующий возглавил резервную команду. Там же провёл три года и выиграл с клубом целый ряд титулов.

И всё же главным этапом карьеры тренера стало время в «Мольде». Норвежский клуб теперь на слуху, и в этом огромная заслуга самого Сульшера. При нём клуб впервые в истории стал чемпионом страны — в год своего столетия и всего через полгода после прихода Уле. Через сезон он станет двукратным чемпионом, а ещё через год выиграет Кубок — для полной коллекции.

Сульшер ещё вернётся в команду через пару лет, в которой уже не будет так же успешен, как раньше. Но до этого был ещё один важный период — первый приход в АПЛ.

Первый опыт в АПЛ

Единственным клубом, в котором Сульшер был главным, помимо «Мольде», был «Кардифф Сити». Этот вариант изначально был очень сомнительным. Особенно для того, чтобы начинать в нём английский этап. Это даже не путь Леонида Слуцкого в «Халле» — Сульшер приехал в Англию, когда его команда шла на 17-м месте, за несколько месяцев до окончания сезона.

Видимо, соблазн был слишком велик. Оказаться в центре футбольного мира, в котором твоя репутация достаточно хороша, чтобы Руни со всех ног нёсся после игры просто перекинуться парой фраз. В Кардифф тренер летел на личном самолёте владельца клуба Винсента Тана. А ведь именно владелец клуба — главная причина, по которой о переходе в «Кардифф» нужно было крепко задуматься.

Речь даже не о том, что тот уволил Малки Маккэя, который впервые за 51 год вывел клуб в высшую лигу — такая уж работа у тренеров. Вот несколько деталей для понимания:

— бизнесмен устроил глобальный ребрендинг: сменил цвета домашней формы, а на логотип добавил дракона;



— на пост спортивного директора по неведомым причинам был назначен 23-летний сын его бизнес-партнёра из Казахстана;



— когда посещаемость достигла критического минимума, вернул голубой цвет на домашнюю форму, но настоял, что сделал это лишь по совету матери.

Эти и многие другие причины — лишь часть общей картины, из которой клуб уровня АПЛ явно не складывался. Сульшер ожидаемо не смог удержать команду в высшей лиге, а в следующем сезоне покинул команду уже через пару месяцев. На тот момент ему удалось выиграть лишь 2 игры из 7.

«Различия в нашем подходе с владельцем клуба вынудили принять решение об уходе. Винсент может вести клуб в том направлении, в котором он желает», — сказал Сульшер на прощание.

Недавний приезд в Россию

Наши болельщики помнят Сульшера-тренера по недавнему приезду в Санкт-Петербург. Именно с его «Мольде» команда Сергея Семака боролась за выход в групповой этап Лиги Европы. И едва не уступила — после домашних 3:1 были выездные 1:2.

«Перед игрой попросил футболку у Дзюбы для сына. Они примерно одного размера. Думаю, сын выйдет в ней на ближайшую тренировку. А если серьёзно, то Дзюба – великий игрок», — рассыпался тренер в комплиментах после игры.

Похоже, у Сульшера вообще есть симпатия к российским футболистам. Вот его слова про Акинфеева.

«То, чего добился Акинфеев, — просто фантастика. Вся его карьера доказывает, что это великолепный голкипер. Кстати, в футбольном менеджере я всегда покупал его в свою команду».

На ЧМ-2018 он тоже болел за российскую сборную: «Норвегия не отобралась на турнир, но я обязательно буду смотреть чемпионат мира по телевизору. Скрещу пальцы и буду болеть за Россию».

И даже если в тот момент он проявил банальную политкорректность, парни точно оправдали его ожидания. И увеличили уровень его симпатии в свой адрес.

Почему это верное решение

В последнее время руководство «Юнайтед» поносят с невообразимой силой. Клоунское поведение Погба, так и не купленный центральный защитник, отвратительные результаты, в конце концов. В такой ситуации назначение Сульшера смелое, но здравое решение.

Вспомните, Вудворд ни разу не доверился бывшему футболисту, как часто поступают в «Милане» или «Барсе» — клубах, которые ставят преемственность во главу угла. Прагматизм верхушки «МЮ» был достаточно велик, чтобы ставить на пост только тренеров с громадным опытом. Так без возможности стать главным остался Райан Гиггз. То же самое на этот раз случилось с Майклом Кэрриком.

Сульшер, у которого и без того за плечами много лет самостоятельной работы, один не остался. В его штаб войдёт Майк Фелан, бывший ассистент сэра Алекса Фергюсона в «МЮ». Тот же Фелан не так давно сменил Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Халл Сити».

«МЮ» в моём сердце. Классно вернуться сюда в такой роли. Мне не терпится приступить к работе с этой очень талантливой командой», — сказал Сульшер в приветственном обращении. С этой талантливой командой ему предстоит найти общий язык. Ощущение, что этим талантам сейчас необходима психологическая разгрузка.

Бывший футболист и одна из легенд клуба (основания так говорить всё-таки есть) — достаточно здравая кандидатура, чтобы авторитета перед футболистами хватило как минимум на несколько месяцев. А уж если не пойдёт… Для этого ведь и добавили ту самую приставку и.о. Почеттино всего в 300 км, и дёргать его зимой было бы странным и дорогостоящим решением. Полноценным этот сезон в АПЛ для «МЮ» уже всё равно не станет.