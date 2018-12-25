Как это ни смешно, но «Динамо» действительно лучший вариант для Ташаева

Зачем брали?

Легче всего сейчас обрушиться на «Спартак» с критикой, недоуменно покачать головой и снова удивиться: зачем клуб пошёл прошлым летом на этот трансфер, когда и без Ташаева крайних полузащитников хватало с избытком?! Самедов, Педро Роша, Ханни были приобретены в последние окна, прогрессировал Ломовицкий, пробивался наружу уровень Бакаева, а ещё в обойме имелись универсальные Мельгарехо, Попов и Луис Адриано, плюс никуда не уехал Промес. Фланги атаки при всём желании нельзя было назвать проблемной зоной.

Но и понять красно-белых можно: сложно удержаться от покупки, когда футболист совершил мощный рывок в последний сезон, получил приглашение из сборной и почти поехал на чемпионат мира, в его контракте прописана скромная фиксированная сумма отступных, им интересуются все топ-клубы, но сам он хочет именно в «Спартак» по примеру Зобнина, да и главный тренер в сотрудничестве тоже сильно заинтересован.



Только на деле все расчёты «Спартака» оказались ложными. Трансфер получился из серии «для количества, на всякий случай», а Ташаев, испытав на себе давление статусом большого клуба, повышенных ожиданий и мощной конкуренции, растерялся, ничем не проявил себя в первых турах и со временем уселся на скамейку.

Почему хотят временно расстаться?

Философия Кононова не подразумевает массовой ротации. Самую перенасыщенную линию сейчас действительно нужно слегка разгрузить – семь крайних полузащитников одновременно выпустить всё равно не получится.

Также стиль Кононова подразумевает смещение фланговых хавбеков в центр под сильную ногу и короткий розыгрыш, а ширину атакам больше придают крайние защитники (по крайней мере, первые шаги именно такие). Поэтому Мельгарехо у него в первую очередь – правый полузащитник, а Ташаев сам признавался, что его рассматривают слева. Но на этой позиции у «Спартака» основным исполнителем, видимо, останется Ханни. Может здесь при смене схемы на 4-2-3-1 сыграть и Луис Адриано. Ташаев вряд ли будет первой опцией. Особенно сегодня, когда он растерял как тонус, так и уверенность.



Очевидно, что как минимум на ближайшие полгода нужно уходить. Но туда, где Александр точно будет играть.

Почему «Динамо» его может принять?

С одной стороны, возвращение в воспитавший его клуб выглядит для Ташаева диким, сумасшедшим вариантом. Можно только догадываться, как его встретит активная часть болельщиков, которая окрестила предателем, освистала и предала анафеме. Причём ладно бы он вернулся на постоянной основе – но ведь все будут понимать, что спустя полгода Александр опять уедет в «Спартак»!



С другой стороны, в самой команде Ташаева примут без проблем. Футболисты и тренеры редко мыслят болельщицкими категориями, не настолько пропитываются ненавистью к историческим соперникам, понимают, что у профессиональных спортсменов есть амбиции. Тот же Хохлов в одном из интервью на вопрос о гипотетическом возвращении Ташаева недвусмысленно отвечал, что хорошие футболисты «Динамо» нужны.

А самое главное, изнывающий от нехватки креативных футболистов родной клуб – чуть ли не единственное место, где Александр сейчас точно будет востребован. Новичок Кардосо не оставляет цельного впечатления, универсальный Черных тоже не поражает воображение стабильностью и результативностью. Если Ташаев вернется, то наверняка станет играть постоянно вместе с Жоаозиньо.

Есть ли другие варианты?

Любой из клубов первой пятёрки можно сразу отметать – «Спартаку» нет смысла усиливать прямых конкурентов перед финишем. Хотя, к примеру, вариант с «Локомотивом» мог бы стать перспективным как для футболиста, так и команды.



«Рубин» и «Ростов» играют по системе 3-5-2, где крайние полузащитники не нужны, а пары форвардов сформированы. У «Ахмата», «Урала», «Оренбурга», «Арсенала», делающих упор на скоростные атаки, есть основные и дающие результат исполнители на флангах (хотя обмен Бакаев из аренды – Ташаев в аренду имеет право на жизнь). Интересным мог бы оказаться разве что переезд в Самару к Божовичу, но возвращение к Хохлову, который год назад помог раскрыться, досконально знает сильные и слабые стороны, — это всё-таки лучше.



Если бы не одно «но», которое наверняка перевесит всё остальное.