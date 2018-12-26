«Сокол» и «Анжи-2» сыграли в Крыму. В ФИФА требуют объяснений

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ФИФА может наложить санкции на Российский футбольный союз из-за того, что в 2017 году два российских клуба – «Анжи-2» и «Сокол» — приняли участие в зимнем Кубке Крыма по футболу. Все матчи проводились на территории полуострова, который ФИФА и УЕФА российским не признают.



Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», ФИФА начала расследование в отношении РФС. В Международной федерации футбола уверены, что участие российских клубов в крымском турнире было согласовано с футбольным союзом. Отмечается, что если ФИФА сможет это доказать, то РФС ждут серьёзные санкции.

4 декабря 2014 года на заседании исполнительного комитета УЕФА было принято решение о запрете с 1 января 2015 года крымским клубам принимать участие в соревнованиях, организуемых РФС.

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А что не так?

Статус крымского футбола после событий в 2014 году. УЕФА и ФИФА пришли к выводу, что футбол на полуострове не имеет отношения к РФС, и придали местной федерации особый статус. С июля 2015-го у Крымского футбольного союза есть свидетельство о специальном статусе в УЕФА. На территории свои комитеты и комиссии, свой турнир.



Главное – тогда же УЕФА официально разрешил крымским командам приглашать зарубежные клубы на товарищеские матчи.

Когда в 2016 году Косово и Гибралтар получили статус полноценного члена УЕФА, только Крым остался территорией с особым футбольным статусом. Плюс все игроки в Крыму не имеют статуса профессионалов, потому что ФИФА и УЕФА не дают соответствующее разрешение, хотя обещания об этом идут с 2015 года.



Из-за особого статуса поддерживать крымский футбол могут только УЕФА и ФИФА. РФС считается иностранной организацией, которая не может приглашать в свои турниры местные клубы, организовывать на этой территории официальные матчи сборной России, соревнования под своей эгидой. Именно на последнее, по версии источника, обратили внимание в ФИФА. Там решили, что если два российских клуба приехали участвовать на турнире, то организовывал его наверняка РФС.

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Что говорят в РФС и клубах?

Директор «Сокола» Алексей Потапов

«Насколько я знаю, это был неофициальный турнир. Может быть, источник перепутал его с Кубком Крыма. Соревнование, в котором мы участвовали, было предсезонной подготовкой на сборах. Для собравшихся там команд организовали турнир, не имеющий никакого официального значения и отношения к нашему футбольному союзу. Вопрос обсуждения клубов с РФС об участии в соревновании даже не стоял», – сказал Потапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.



И.о. президента РФС Сергей Прядкин:

«РФС не согласовывал место проведения этих матчей с «Соколом» и «Анжи-2», об этом мне сообщил Александр Алаев буквально два часа назад. Всё решалось сугубо клубами. РФС не имеет к этому отношения.



Есть ли опасность санкций? Свяжемся и всё узнаем. Во всяком случае наш официальный ответ ФИФА будет таким: всё происходило без согласования. Наверное, какие-то санкции могут быть в отношении этих клубов», – сказал Прядкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Пресс-служба РФС:

«Российский футбольный союз на прошлой неделе получил запрос от ФИФА на предмет участия футбольных клубов «Сокол» (Саратов) и «Анжи-2» (Махачкала) в открытом зимнем Кубке Крымского футбольного союза 2017 года. На данный момент мы разбираемся в ситуации и обязательно проинформируем об этом соответствующее подразделение ФИФА. Со своей стороны можем добавить, что при проведении внутрироссийских и международных соревнований любого уровня РФС всегда придерживается всех регламентов и нормативных документов ФИФА», – сообщили в пресс-службе РФС.