Пять главных тактических идей 2018-го (увы, почти ничего нового)

1. «О, а ведь ауты — это же тоже стандарты!»

К этому осознанию в футболе шли несколько лет. Ещё в 2015-м появились первые команды, активно использующие прессинг после аутов, на следующий год сборная Исландии на чемпионате Европы вбрасывала мячи из-за боковой с такой сосредоточенностью, будто это минимум угловые. В 2017-м «Марсель» Руди Гарсии стал адаптировать странную тактику ввода мяча в игру, когда после свистка тот сразу запускался в аут глубоко на чужую половину для моментального прессинга, а в прошлом году сила аутов была окончательно оценена.

Большинство топ-команд стали прописывать комбинации ввода мяча из-за боковой, подключать центральных защитников в чужую штрафную, отрабатывать баскетбольные заслоны, как раньше при угловых. «Ливерпуль» нанял специалиста по аутам Томас Грённемарка, который оценивает свою работу в 15 дополнительных голов за сезон, и футбол снова пошёл по пути, указанному Йоханом Кройффом. Величайший голландский футбольный мыслитель в своё время удивлялся, почему у игроков в гольф есть тренеры для каждого из типовых ударов, а в футболе такого нет. Теперь тренеры со спецификацией становятся нормой.

Мощный вброс. Зря вы думаете, что с аутов не забивают голы Рори Делап одобряет этот текст.

2. «А давайте поставим вперёд самого длинного и мощного!»

Английский чемпионшип окончательно стал самым влиятельным турниром на планете. Если вы вдруг впали в летаргический сон в 1996-м под комментарий матча «Престон» — «Ноттс Каунти» от Александра Елагина и проснулись только сейчас, то вряд ли заметили что-то необычное. Когда футбол в силу в первую очередь экономического неравенства стал всё сильнее разделяться на команды, играющие первым номером, и команды, играющие вторым, казалось, что ключевой позицией теперь уже навсегда станут центральные полузащитники. Реальность оказалось несколько другой. Центральные полузащитники действительно бесконечно важны (их пары или тройки в целом даже влиятельнее троек нападения, по которым принято оценивать команды), но на промежуточном этапе эволюции футбольной тактики мы наблюдаем новый расцвет нападающих таранного типа.

Даже самые сильные индивидуально и командно клубы с лучшими тренерами мира испытывают сложности против массированных оборон, и в таких обстоятельствах таргетмены становятся желаемым выходом. Особенно хорошо это заметно по топам, которые оказываются в кризисе: например, «Бавария», угодившая в октябре-ноябре в идейную, психологическую и физическую яму, начала выбираться за счёт игры на Роберта Левандовски. Именно он и его комбинация силы и выбора позиции вернули Мюнхен к жизни, а Нико Ковача оставили во главе команды.

Мощные нападающие становятся главным решением ЧМ. Обороняться научились все В России поможет только грубая мужская сила.

3. «Окей, мы не слишком сильны, но давайте будем бешено прессинговать!»

Одна из самых приятных идей года. Здесь всё тоже начинается экономическим неравенством: не самые богатые команды просто устали год за годом оказываться в роли отстаивающих свои ворота изо всех сил и решили идти от обратного. Всё больше скромных клубов стараются играть в смелый футбол, и лидер этих манифестантов — испанский «Эйбар». Если вы не видели ни одного матча этих парней, то срочно исправляйте ошибку: во-первых, они играют на забавном игрушечном стадиончике, прямо за которым располагается многоэтажка, с которой удобно смотреть футбол, а во-вторых, это команда с одним из самых утопичных стилей в Европе. Совсем не имея сильных исполнителей, тренер Хосе Луис Мендилибар заставляет игроков гоняться за соперниками в прессинге от чужой штрафной.

«Эйбар» повторяет то, что остаётся трендом в лигочемпионском футболе: отпрессинговать нужно как можно выше, чтобы вернуть мяч и моментально довести его до удара. Традиционно считается, что для этого нужны сильные игроки, но Мендилибара это не волнует. Победа над «Реалом» со счётом 3:0 была одой безумному стилю, но куда круче оказался матч, который никто не видел. В матче с «Леванте» «Эйбар» пробил по чужим воротам 32 раза, при этом сделал это из пределов штрафной 24 раза и 16 (ШЕСТНАДЦАТЬ!) — после перехватов на чужой половине поля. В общем, вы поняли: видите матч «Эйбара» — смело смотрите на ребят, которые не боятся играть в футбол, имея в составе два дырявых носка и подсвечник.

«Эйбар» накидал «Реалу», играя в прессинг, а не в автобус. Это пример для всех Всегда будьте самими собой.

4. «Давайте отдадим этим ребятам мяч и будем терпеть!»

Ох, эта идея не нова, но она всё набирает силу. К сожалению, не все такие, как «Эйбар» — вернее, пока таких, как «Эйбар», сильно не хватает. Чем дальше, тем 90 минут футбольного матча всё больше стандартизируются — одни отдают мяч, другие пытаются что-то с ним сделать. Джонатан Уилсон в своих тактических итогах 2018-го приводит такую статистику: с 2003 по 2006 год в АПЛ было сыграно всего три матча, когда одна из команд имела 70+% владения мячом. В сезоне-2016/17 таких матчей было уже 36. В нынешнем сезоне, если сохранится набранная к рождеству динамика, эта цифра превысит отметку в 60 матчей.

С одной стороны, в этом нет ничего смертельного — в конце концов, одна из команд на поле всё же пытается играть в футбол. С другой стороны, матчи становятся чудовищно похожи один на другой: если ещё 15 лет назад это были непредсказуемые рубки со сценарием, который переписывался уже по ходу игры трижды, то теперь всё ясно уже примерно к третьей минуте. И самое главное: если переключить на параллельный матч, там будет то же самое.

5. «А что если оставлять одного сильного игрока в запасе?»

«Реал» Зидана не был бы окончательно непобедим, если бы не эта мысль. Тренер Мадрида раз за разом пользовался тем, что Марко Асенсио выходит со скамейки запасных и стирает соперников в порошок. Разумная мысль о суперсабе в 2018-м наконец стала доминирующей. Это легко объяснить на примере Бундеслиги, где едва ли не в каждом втором матче забивают запасные, а Люсьен Фавр делает одну результативную замену за другой. Дело в том, что Бундеслига — самый энергозатратный турнир среди топ-чемпионатов, а потому во втором тайме у защитников на фоне физической усталости снижается и концентрация. Здесь важно выбрать правильное время для замены, а дальнейшее уже станет делом техники: свежему сильному исполнителю потребуется один момент, чтобы поймать уставших защитников. Пако Алькасер таким способом остаётся одним из лучших бомбардиров чемпионата Германии: в среднем испанец забивает каждые 42 минуты.



Интенсивность игры по-прежнему растёт в каждом чемпионате, а потому идея о суперсабе станет навязчивой для тренеров в 2019-м. Можете считать это прогнозом.