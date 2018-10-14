Алькасер забил 6 голов за 81 минуту. В 18 лет он пережил трагедию

Всё началось в августе 2011 года. 17-летний воспитанник «Валенсии» попал в заявку сборной Испании до 19 лет на юношеский чемпионат мира. Пако начал турнир запасным, но когда выходил, был неизменно полезен, и тренер – а тренером был Хулен Лопетеги – стал давать ему больше игрового времени. В финале против Чехии он появился на поле на 54-й минуте, и отметил выход двумя голами, которые принесли Испании победу на турнире. Он вернулся в «Валенсию» в качестве претендента на место в основе первой команды.

А это была неплохая команда. Альба, Бернат, Банега, Сольдадо, Мата, тренировал их всех Унаи Эмери. Эмери решил включил Пако в состав первой команды на Трофео Наранха. Это товарищеский турнир, который проводится перед стартом сезона. Наранха по-испански означает «апельсин», что даёт представление о серьёзности матчей. Но для игрока дубля, которому только исполнилось 18, и это шанс показать себя.

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Алькасер показал. В финальном матче он забил «Роме», матч закончился разгромом, «Валенсия» выиграла домашний турнир. Родители Пако, которые присутствовали на матче, дождались его после победы. Втроём они вышли с Западной трибуны «Местальи» на Шведскую улицу. И в этот момент отец упал. Пако и его мать, Инма, пытались поднять его, звали на помощь. Приехала «скорая». Но 44-летнего Франсиско Алькасера спасти не удалось. Через полчаса после гола сына он умер от инфаркта. В СМИ сообщили, что трагедия случилась чуть ли не во время матча и на стадионе, но это не так: инфаркт случился уже по дороге домой. С тех пор Пако посвящает голы отцу.

Пако Алькасер забивает за сборную Испании Фото: Dan Mullan/Getty Images

«Нет слов. Чудовищная несправедливость. Даже представить не могу, что он чувствует», — сказал о происшедшем Хуан Мата.

После трагедии

Для Пако футбол отошёл на второй план. Он коротко поблагодарил всех за поддержку в «инстаграме» и провёл год в дубле «Валенсии». Потом уехал в Мадрид играть за «Хетафе». Пако был не один: с ним отправилась девушка по имени Беа. Они родились и выросли в одном городке: в Торренте в 10 км от Валенсии. Начали встречаться ещё в 2010 году, а в 2013-м одновременно завели аккаунты в «фейсбуке», чтобы выкладывать совместные фото. У девушки до сих большинство фотографий с футболистом и романтическими подписями. Пако и Беа оберегают личную жизнь, у девушки чуть больше 100 друзей в «Фейсбуке» и 300 подписчиков в «Инстаграме».

Летом 2013-го Алькасер был готов к ещё одному шансу в «Валенсии». Сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 14 голов. Правда, «Валенсия», сменившая трёх тренеров за полгода, сезон провалила. Только Нуну Эшпириту Санту в следующем году навёл порядок и вернул команду в Лигу чемпионов.



Одновременно Висенте дель Боске пригласил Пако в сборную Испании. Старт получился невероятным: форвард забивал в первых трёх матчах подряд.



В сезоне-2015/16 Алькасер, несмотря на нашествие в «Валенсию» Гари Невилла, умудрился забить 13 голов и сделать 7 голевых передач в чемпионате – одну из них на Дениса Черышева. Он оказался в окончательной заявке сборной Испании на Евро-2016. Там он не сыграл, а чуть позже решил поменять клуб, в котором играл с самого детства.



Представители «Барселоны» были честны: они не скрывали, что ищут форварда, который готов сидеть на скамейке. «Алькасер психологически готов к роли запасного», — прокомментировал переход спортивный директор «Барсы» Роберт Фернандес. Это было очень странно. Форвард провёл в структурах «Валенсии» 12 лет, был для инчас «своим» и вдруг променял это на скамейку «Барселоны»? Возможно, причина в хаосе в клубных делах, а возможно, психологически трудно было каждую неделю играть на «Месталье». Болельщики были скорее шокированы, чем возмущены, и даже вскоре начали флешмоб с призывом вернуться.

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В общем, в конце лета Алькасер и Андре Гомеш отправились в Каталонию, а обратным маршрутом последовали Мунир эль-Хаддади, Мартин Монтойя и 70 млн евро. Не помогли даже заявления тренера и президента «Валенсии», что Алькасер не продаётся. Трансфер Пако был оформлен в его день рождения.



В «Барселоне» Алькасер сказал, что Месси – лучший, и и сфотографировался с Арнольдом Шварценеггером. На этом его спортивные достижения в общем закончились.

В сентябре Пако говорил, что голы придут. В октябре говорил, что конкурировать в команде, где в атаке Неймар, Месси и Суарес, «конечно, трудно». Потом говорил, что верит, что рано или поздно голы придут. Первого гола пришлось ждать полгода, и он забил его в товарищеском матче с «Аль-Ахли». В чемпионате он впервые отличился за «Барсу» только в апреле. Стало ясно, что даже Пако и готов к роли запасного, он на неё не очень подходит. Ему нужно было играть, чтобы сохранять уверенность. Это проявилось особенно чётко в начале следующего сезона: пятого ноября он забил два гола «Севилье», этот матч стал девятым подряд, когда форвард забивал, выходя с первых минут. Вот только началась эта серия ещё в феврале.

После «Барселоны»

Летом Эрнесто Вальверде решил, что Алькасер больше не нужен. «Барса» попробовала вернуть его в «Валенсию», но и там от игрока отказались. Подсуетилась «Боруссия»: аренда за два млн и право выкупа за всего 23 млн евро лучше всего говорят, как изменился статус игрока за два года в запасе. Кстати, сам игрок тоже не был уверен в переходе. Он не владеет ни одним языком, кроме испанского. В Германии пункт об обязательном изучении немецкого языка включён в контракты большинства клубов. Решиться помогли два испанца: Марк Бартра, который рассказал о клубе, и Серхио Гомес, который в 18 лет перебрался в Дортмунд из «молодёжки» «Барсы».

Комментируя жизнь в Германии, Пако подчеркнул, что культурные различия усложняют адаптацию. Но это отошло на второй план: во-первых, в команде все были очень дружелюбны, а во-вторых, возможность постоянно играть перевесила всё остальное.



Первый тур он пропустил из-за травмы. Во втором вышел на замену и забил. Потом ещё две недели восстанавливался от рецидива травмы. В конце сентября ему хватило 23 минут на поле, чтобы сделать дубль. Через неделю он снова вышел на замену: за 30 минут забил трижды. В Лиге чемпионов Алькасер уже провёл один полный матч ( с «Монако») и отметился голом. Луис Энрике позвал в сборную и выпустил в старте в товарищеском матче с Уэльсом: Пако тоже забил. В этом сезоне он пока вообще не уходит с поля без голов. После восьми туров он лучший бомбардир Бундеслиги с шестью голами, но куда важнее цифры «6» в данном случае цифра «81»: именно столько минут Пако вообще провёл на поле в Бундеслиге. Да, он настрелял свои голы меньше чем за матч игрового времени.



Конечно, можно сказать, что в «Боруссии» всё сошлось. В отличной форме Марко Ройс, группе атаки серьёзно помогает Ашраф Хакими, а Кристиан Пулишич раздаёт пасы под удар не хуже Ройса. И «Бавария» сломалась, так что молодая команда Люсьена Фавра получила огромную фору на старте сезона, которой в обычной ситуации был бы лишена. Но это нормально: когда слишком долго всё не сходится, рано или поздно, всё сойдётся как надо.



На днях «Боруссия» согласовала с Алькасером новый контракт: клуб хочет активировать опцию выкупа и готов платить игроку восемь млн евро в год. Пако живёт в Дортмунде не один: с ним по-прежнему Беа и их дочь Мартина. Она родилась в День всех влюблённых. Иногда сходится действительно всё.

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