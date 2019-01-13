Апелляция на «скудетто». «Ювентус» оспаривает титул, присуждённый «Интеру»

«Ювентус» связался с «Реалом» по поводу трансфера Модрича



«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Луке Модричу. Руководство туринского клуба уже связывалось с боссами «сливочных», чтобы обсудить возможный трансфер, сообщает Sport Mediaset.



Действующее соглашение Модрича с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2020 года. В минувшее трансферное окно 33-летнего хорвата хотел купить «Интер», однако мадридцы не отпустили хавбека в миланский клуб.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» также заинтересован в полузащитнике «Реала» Иско, у которого испортились отношения с главными тренером команды Сантьяго Солари.



Напомним, прошлым летом в туринский клуб из «Реала» перешёл нападающий Криштиану Роналду. За португальца действующие чемпионы Италии заплатили € 100 млн.

Модрич избежал тюрьмы. За «Золотой мяч» ему простили всё Хорвату грозил срок до шести лет.

«Ювентус» подал 2 апелляции на чемпионство «Интера» в Серии А в сезоне-2005/06



Туринский «Ювентус» продолжает судебное разбирательство по поводу победы миланского «Интера» в чемпионате Италии в сезоне-2005/06, сообщает ITASportPress.



«Ювентус» по итогам сезона вылетел в Серию B из-за коррупционного скандала, который разгорелся в ходе чемпионата. Титул чемпиона страны, который завоевал туринский клуб, набрав наибольшее количество очков, достался миланскому «Интеру».

По информации издания, президент «Ювентуса» Андреа Аньелли направил несколько апелляций в главные спортивные инстанции страны — в Национальный олимпийский комитет Италии и федерацию футбола страны.



После 19 туров «Ювентус» набрал 53 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А. Миланский «Интер» (39) — на 3-м месте.

«Валенсия» с Черышевым упустила победу в концовке матча с «Вальядолидом»



В матче 19-го тура испанской Примеры встречались «Валенсия» и «Вальядолид». Игра прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась вничью — 1:1.



Команды не сумели открыть счёт в первом тайме. На 54-й минуте хозяева получили возможность пробить пенальти, однако его не реализовал нападающий Родриго Морено. На 71-й минуте «летучие мыши» всё же вышли вперёд благодаря голу Даниэля Парехо. Однако на 82-й минуте гости сравняли счёт усилиями Рубена Алькараса, спасшего свою команду от поражения.



В составе «Валенсии» большую часть матча провёл российский полузащитник Денис Черышев, который был заменён на 87-й минуте.



«Валенсия» после 19 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 23 очка. «Вальядолид» (22) — 15-й.

«Вест Хэм» обыграл «Арсенал» в лондонском дерби



В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Арсенал». Лондонское дерби прошло на стадионе «Олимпийский» и завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Единственный гол забил полузащитник Деклан Райс на 48-й минуте. Автором результативной передачи стал хавбек Самир Насри.



Для «канониров» это поражение стало уже вторым в последних трёх матчах в чемпионате Англии. «Молотобойцы» прервали серию без побед, которая состояла из двух игр.



«Арсенал», набрав 41 очко, занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Вест Хэм» (31) — 8-е.



В следующем туре команда Унаи Эмери на своём поле примет лондонский «Челси», а подопечные Мануэля Пеллегрини в гостях сыграют с «Борнмутом». Оба матча состоятся 19 января.

Азмун забил два гола за сборную Ирана и возглавил список бомбардиров Кубка Азии



В матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии, который проходит в ОАЭ, сборная Ирана обыграла команду Вьетнама со счётом 2:0.



В составе победителей оба забитых мяча на свой счёт записал нападающий «Рубина» Сердар Азмун, который отличился на 38-й и 69-й минутах соответственно. В активе форварда казанской команды теперь три мяча на Кубке Азии, благодаря чему он лидирует в списке бомбардиров турнира. Таким образом, иранская команда одержала вторую подряд победу на турнире, а Вьетнам потерпел второе кряду поражение.

Тренер «Эвертона»: отдали Влашича в аренду ЦСКА не для того, чтобы продавать его



Главный тренер «Эвертона» Марку Силва отметил, что решение отправить полузащитника Николу Влашича в аренду ЦСКА не было принято с целью последующей продажи футболиста.



«Он хочет играть по 90 минут каждую неделю, и, когда принимали решение, мы рассчитывали, что он будет играть больше и станет сильнее. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Мы отдали Влашича в аренду не для того, чтобы продавать его. Хотели посмотреть, будет ли он готов играть за наш клуб. Решение принимали мы вместе с Влашичем, а не только он. Я поделился своими идеями, он — своими. Посмотрим, что дальше делать», — приводит слова Силвы Liverpool Echo.



Влашич перешёл в ЦСКА на правах аренды летом 2018 года. По окончании срока соглашения 21-летний хорватский футболист должен вернуться в английский «Эвертон». Ранее хавбек выражал желание остаться в стане «армейцев» на постоянной основе, однако этому может помешать высокая трансферная стоимость игрока.

«Я не продаю ЦСКА». Гинер — о деньгах, Влашиче и будущем А также о братьях Березуцких, селекции и многом другом.

«Тоттенхэм» готов продать «Реалу» Кейна за € 350 млн



«Тоттенхэм Хотспур» готов продать нападающего команды Гарри Кейна за € 350 млн, сообщает AS.



По информации источника, именно такую цену «шпоры» установили за форварда сборной Англии. Сообщается, что в услугах 25-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал». Перед рождественскими каникулами один из представителей мадридского клуба консультировался с руководством «Тоттенхэма» по поводу трансферной стоимости Кейна. Отмечается, что лондонский клуб готов начать переговоры, в случае если за нападающего предложат данную сумму. Ранее сообщалось, что интерес к Кейну проявляет «Барселона».



Кейн выступает в составе основной команды «Тоттенхэма» с 2011 года. В нынешнем сезоне английский футболист принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, записал на свой счёт 14 голов и отдал 5 результативных передач.