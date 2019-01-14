«Барселона» ищет нового форварда. Трансферы в Европе за неделю

АПЛ

«Челси» готов включиться в борьбу за покидающего «ПСЖ» полузащитника Адриена Рабьо, чей переход в «Барселону» казался уже решённым делом. Лондонский клуб рассматривает кандидатуру француза наряду с полузащитниками Леандро Паредесом и Николо Бареллой в качестве замены Сеску Фабрегасу. Мать и агент полузащитника Вероника Рабьо требует увеличить размер подъёмных с 10 до 15 млн евро, однако «Барселона» отказывается удовлетворять её требования.

Кроме того, «Челси» отклонил предложение «Барселоны» обменять Виллиана на Малкома. Каталонский клуб готов быть отдать более молодого бразильца, доплатив ещё солидную сумму. В межсезонье «Барса» тоже пыталась приобрести 30-летнего Виллиана – тогда «Челси» не принял предложение в размере 61 млн евро.

«Манчестер Юнайдет» сделал «Интеру» предложение о покупке центрального защитника Милана Шкриньяра, утверждает Tuttomercatoweb. Манкунианцы готовы заплатить за словака 60 млн евро. Миланский клуб отказался от этой суммы и не отпустит Шкриньяра менее чем за 90 млн.

«Челси» отклонил предложение «Барселоны» обменять Виллиана на Малкома. Фото: Dan Istitene/Getty Images

Примера

«Барселона» намерена приобрести в зимнее трансферное окно нападающего, который подменял бы Луиса Суареса. По информации Mundo Deportivo, лидер Примеры нацелился на Фернандо Льоренте из «Тоттенхэма». Контракт испанца с английским клубом рассчитан до лета 2019-го, поэтому «Барса» рассчитывает приобрести Льоренте за небольшую сумму.

«Севилья» приобрела за минувшую неделю сразу двух новичков. Одноклубниками Квинси Промеса стали австрийский защитник «Аякса» Максимилиан Вебер и нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади. Трансфер Вебера обошёлся испанскому клубу в 10 млн евро, а Эль-Хаддади удалось взять всего лишь за 1,05 млн.

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«Атлетико» готов подписать контракт с испанским нападающим «Челси» Альваро Моратой. Как сообщает Mundo Deportivo, экс-игрока «Реала» просит арендовать главный тренер «матрасников» Диего Симеоне. Тем временем стало известно, что от Мораты отказалась «Барселона»: спортивный директор каталонского клуба Эрик Абидаль выступил против этого трансфера по экономическим соображениям.

Серия А

«Милан» в январе попытается приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни, утверждает Het Nieuwsblad. Бельгиец не против того, чтобы сменить команду, так как понимает, что при новом тренере будет получать меньше игрового времени. Сумма возможного трансфера не указывается, но известно, что конкурентами «Милана» в борьбе за Феллайни являются «Порту» и китайский «Гуанчжоу Эвергранд».

«Милан» в январе попытается приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни. Фото: Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images

Как сообщает Sky Sport Italia, в «Милане» подумывают также об арене Промеса. Согласно источнику, итальянский клуб уже неоднократно запрашивал информацию об экс-форварде «Спартака». По информации, имеющейся у «Чемпионата», голландец хочет чаще выходить на поле и не против того, чтобы вернуться на правах аренды в свою бывшую команду.

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«Интер» ведёт активные переговоры по поводу трансфера в январе атакующего полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля. Миланский клуб готов заплатить за аргентинца 15 млн евро и включить в сделку кого-то из своих молодых футболистов. Однако «Удинезе» настаивает на сумме в 25 млн евро.

Нападающий сборной Италии Маноло Габбьядини перешёл из «Саутгемптона» в «Сампдорию». Итальянский клуб заплатит за трансфер 12 млн евро, а контракт с игроком подписан до лета 2023-го. Напомним, ранее зарубежные СМИ писали об интересе к Габбьядини со стороны «Спартака» и ЦСКА.

Бундеслига

«Бавария» объявила о трансфере защитника «Штутгарта» Бенжамена Павара. Впрочем, чемпион мира в составе сборной Франции переедет в Мюнхен только летом. Контракт с Паваром будет подписан на пять лет.

Дортмундская «Боруссия» покупает многообещающего защитника «Боки Хуниорс» Леонардо Балерди. Немецкий клуб заплатит за 19-летнего игрока 16 млн евро. Контракт с молодым аргентинцем будет подписан на 4,5 года. Помимо того, лидер Бундеслиги нацелился на покупку зимой форварда мёнхенгладбахской «Боруссии» Торгана Азара. Сумма трансфера может составить 42 млн евро. Кандидатуру бельгийца рассматривают также «Севилья», «Валенсия», «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», за который выступает его брат Эден Азар.

Бывший полузащитник ЦСКА Стивен Цубер перешёл из «Хоффенхайма» в «Штутгарт». 27-летний швейцарец отдан в аренду до лета. В нынешнем сезоне Цубер сыграл 13 матчей в разных турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Лига 1

«Монако» арендует до лета нападающего «Челси» Миши Батшуайи. В первой части нынешнего сезона бельгиец неудачно выступал на правах аренды «Валенсию», забив лишь один гол в Примере, поэтому в испанском клубе решили разорвать контракт с Батшуайи. По данным RMC, у «Монако» не будет права выкупа нападающего.

Состав монегасков пополнили ещё три новичка. «Монако» купил 22-летнего защитника «Лилля» Фоде Балло-Туре, закрыл сделку по Фабрегасу и подписал контракт с Вильямом Ванкёром. Сперва в клубе отказались от экс-полузащитника московского «Динамо», который не прошёл медосмотр из-за травмы голени левой ноги, но через пару дней всё-таки передумали. Видимо, Ванкёр согласился на определённые финансовые условия. Он арендован до конца сезона у турецкого клуба «Антальяспор».