Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Полузащитник «Барселоны» Артур пропустит месяц из-за травмы

Игрок «Барселоны» Артур Рамос выбыл на месяц
Антон Михашенок
Фото: David Aliaga/MB Media/Getty Images
Его сравнивали с Хави, но он больше похож на Иньесту. Без него «Барсе» тяжело
И на матчи с «Реалом», «Севильей» и «Лионом» команда осталась без него.
Футбол / Испания

Как только Клеман Лангле принял мяч от Артура, Хорди Альба моментально начал ускорение со своей половины поля. Он увидел, как Артур агрессивно машет рукой Лангле: продвигайся с мячом, я освободил тебе пространство! Левый защитник «Барселоны» знал, что произойдёт дальше: Лангле не встретил сопротивления, пробежал несколько метров, а дальше высек плетью отрезающую всю команду соперников передачу за спину на Альбу. Так начинался ответный гол «Барселоны» в «класико».

Альба в этом сезоне вывел навык рывков за спину соперникам на максимально доступный землянам уровень, и отчасти это случилось благодаря Артуру. Молодой бразилец очень быстро освоился в «Барселоне» (возможно, дело всё же в том самом ДНК, о котором так любит говорить Хави) — теперь без него позиционную атаку команды представить сложно. После «класико» Артур выбыл из строя на месяц, и это случилось очень невовремя. Ответный матч с «Реалом» в Кубке он точно пропустит, не сыграет и с «Лионом» в Лиге чемпионов, и с «Севильей» в чемпионате Испании. «Класико» в рамках Примеры для Артура тоже под вопросом.

«Барселона» не сумела победить «Реал». Мадрид убедил больше
Кирилл Хаит разбирал матч в онлайн-режиме.

Главное качество Артура, когда он находится с мячом, — даже не интеллигентный, элегантный пас, а умение без 3D-очков видеть ситуацию объёмной. Скаут «Аякса», просматривавший полузащитника, написал, что тот ведёт себя так, будто смотрит на поле сверху — это очень точная метафора. Для своих лет Артур очень уверенно ведёт себя под прессингом, что делает его почти идеальной пас-машиной. И ко всему прочему бразилец умно диктует темп игры, понимая, когда команда должна отдышаться, а когда может надавить. Именно этот набор породистых навыков вывел на сравнения с Хави, от которых было не скрыться прошлым летом.

Но ближе к весне становится понятно, что Артур не зря взял номер, под которым в «Барселоне» становился богом Андрес Иньеста. У бразильца есть два приёма, которые очень похожи на то, что делал мастер ещё пару лет назад. Первый: он принимает мяч в левом полуфланге и уверенно продвигается вперёд, вдавливая две оборонительных линии соперника одна в другую. Мяч потрясающе липнет к ногам Артура, и если до Нового года он ещё немного стеснялся, то в 2019-м забрал всё на себя. Из девяти сыгранных в этом году матчей лишь в двух новый восьмой номер «Барселоны» сделал менее двух обводок.

Второй манёвр связан с тем, что соперники стали осознавать важность Артура для полузащиты «Барсы». Если в прошлом году ему ещё позволялось спокойно принять мяч, то теперь бразильца практически всегда сопровождают. В таких случаях, если нужно раскачать оборону, Артур ныряет со своей позиции к центру, даёт возможность центральному защитнику или левому нападающему занять свободную зону, а Альбе — стартануть под заброс за спину. В своём лучшем состоянии «Барселона» чаще перегружала правую сторону поля, где мячом распоряжается Ракитич, теперь — чаще левый край. Сразу два плюса: во-первых, Альба получает возможности для спринтов, а во-вторых, Месси справа чаще остаётся в изоляциях.

В итоге влияние Артура начинает распространяться за пределы амплуа полузащитника-маятника, каким был Хави. Его потенциал в созидании, учитывая его умение принимать правильные решения вовремя, действительно похож на иньестовский. Показательным в этом плане был матч с «Севильей»: сразу три обостряющие передачи; все — вразрез; все — в концовках таймов (это важно, потому что именно под конец тайма, на максимальной усталости, лучше всего считывается интеллект футболиста).

Месяц без Артура для «Барселоны» будет проблемой.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент