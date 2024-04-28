«Бело-голубые ещё в чемпионской гонке». Габулов — о московском «Динамо»

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной России Владимир Габулов оценил шансы бело-голубых в чемпионской гонке РПЛ-2023/2024.

«Учитывая результаты последнего тура и то, что «Динамо» предстоит очная встреча с «Зенитом», бело-голубые ещё в чемпионской гонке. У них есть неплохие шансы побороться за титул, но в оставшихся матчах надо побеждать и потом надеяться, что «Зенит» потеряет очки. Хорошо, что «Динамо» собралось после ряда неудачных матчей и вернулось в гонку. После завершения чемпионата можно оценить игру бело-голубых. «Динамо» провело очень хороший отрезок осенью, с победами, яркой игрой. В весенней части всё смазалось, но сейчас уже сделали выводы, проанализировали игру. Хочется верить, что кризис пройден и команда наберёт максимум очков в оставшихся матчах», — приводит слова Габулова «РБ Спорт».

Напомним, после 25 туров чемпионата России «Динамо» набрало 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. После аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 50 очков и располагаются на первой строчке.

Сегодня, 28 апреля, состоится матч 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и московским «Динамо». Начало — в 19:15 мск.