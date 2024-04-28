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«Наполи» — «Рома»: текстовая онлайн-трансляция матча 34-го тура Серии А начнётся в 19:00

«Наполи» — «Рома»: текстовая онлайн-трансляция матча 34-го тура Серии А начнётся в 19:00
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Сегодня, 28 апреля, состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра встречи выступит Симоне Содза. Матч начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А . 34-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 33 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 49 очков и занимает восьмое место. После аналогичного количества матчей Серии А «Рома» заработала 58 очков и располагается на пятой строчке.

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата команды ранее встречались в матче 17-го тура. В том противостоянии «волки» одержали победу со счётом 2:0. В составе римского клуба голами отметились Лоренцо Пеллегрини и Ромелу Лукаку.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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