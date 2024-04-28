«Наполи» — «Рома»: текстовая онлайн-трансляция матча 34-го тура Серии А начнётся в 19:00

Сегодня, 28 апреля, состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра встречи выступит Симоне Содза. Матч начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 33 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 49 очков и занимает восьмое место. После аналогичного количества матчей Серии А «Рома» заработала 58 очков и располагается на пятой строчке.

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата команды ранее встречались в матче 17-го тура. В том противостоянии «волки» одержали победу со счётом 2:0. В составе римского клуба голами отметились Лоренцо Пеллегрини и Ромелу Лукаку.