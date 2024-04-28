Булыкин: «Пари НН» рано расслабился, но увольнять Юрана смысла нет

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о текущей игровой форме «Пари НН», который проиграл шесть матчей в РПЛ подряд.

«Пари НН» немного расслабились, подумали, что сезон закончился — ни вверх, ни вниз не двинуться. Это сыграло злую шутку. А теперь очень трудно настроиться на те команды, которым нужны очки. Здорово, что таких много. Думаю, «Пари НН» сможет переломить ситуацию.

Юран поговорит с командой, и в следующих играх она сможет заработать очки. Внизу таблицы начинается жара. Пока нет смысла увольнять Юрана. Думаю, ему дадут пару игр на исправление ситуации. Но у них наступает тяжёлый период, будет трудно. Единственный вариант — матч с «Сочи», после него и будет решаться ситуация», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня, 28 апреля, «Пари НН» со счётом 1:5 проиграл «Ахмату» в мате 26-го тура РПЛ.