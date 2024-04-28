Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: перестраховочный план? Мы не вылетим из РПЛ!

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос, есть ли у грозненского клуба перестраховочный план на случай, если он вылетит из РПЛ.

«Что значит «перестраховочный»? У нас «вдруг» не будет. Если мы даже будем допускать такие мысли, то точно вылетим. Но мы не вылетим! Думаю, директор любого другого клуба вам так же ответит», — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».

После 26 матчей Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» набрал 29 очков и на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице. Таким образом, грозненский клуб не находится ни в зоне стыковых матчей, ни в зоне прямого вылета.

До конца нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги осталось четыре тура. В этих матчах грозненский клуб сыграет с «Краснодаром», «Крыльями Советов», «Зенитом» и «Факелом».