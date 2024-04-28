Евгения Медведева — Тюкавину: брат, забей пару голов сегодня

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева перед выступлением на турнире «Битва школ» в Москве ответила на несколько вопросов журналистов.

— Нина Мозер предложила спортсменам курировать какие-то спортивные клубы. Как относитесь к этому?

— Смотря что будет входить в функционал курирования. Пока таких предложений не поступало, если поступят — будут приняты к рассмотрению.

— В ваше время были подобные турниры (речь о «Битве школ»)?

— Да, конечно. Открытое первенство Москвы, например. Существовало, существует и будет существовать.

— Сегодня играет «Динамо». Поедете на игру?

— Я выступаю и сразу бегу в машину. Там у меня автограф-сессия. Будем болеть за «Динамо». Я всегда за (Константина) Тюкавина, брат, забей пару сегодня.

— Есть ли шансы догнать «Зенит»?

— Посмотрим сегодня.