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Евгения Медведева — Тюкавину: брат, забей пару голов сегодня

Евгения Медведева — Тюкавину: брат, забей пару голов сегодня
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева перед выступлением на турнире «Битва школ» в Москве ответила на несколько вопросов журналистов.

— Нина Мозер предложила спортсменам курировать какие-то спортивные клубы. Как относитесь к этому?
— Смотря что будет входить в функционал курирования. Пока таких предложений не поступало, если поступят — будут приняты к рассмотрению.
— В ваше время были подобные турниры (речь о «Битве школ»)?
— Да, конечно. Открытое первенство Москвы, например. Существовало, существует и будет существовать.
— Сегодня играет «Динамо». Поедете на игру?
— Я выступаю и сразу бегу в машину. Там у меня автограф-сессия. Будем болеть за «Динамо». Я всегда за (Константина) Тюкавина, брат, забей пару сегодня.
— Есть ли шансы догнать «Зенит»?
— Посмотрим сегодня.

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