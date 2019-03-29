«Зенит» встретился с болельщиками: Z+, трансферы, плохая игра и другие темы

Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, главный тренер Сергей Семак, а также два капитана петербургской команды Александр Анюков и Бранислав Иванович пообщались на «Газпром Арене» с болельщиками сине-бело-голубых. Возможность встретиться лицом к лицу с самыми важными фигурами «Зенита» получили более тысячи владельцев сезонных абонементов.

Несмотря на то, что все участники встречи плывут в одной лодке, Медведев, Семак и игроки услышали не только добрые пожелания в свой адрес. Критики тоже хватало. Новый руководитель отвечал на неприятные вопросы про скандальный эфир клубного канала Z+, а тренеру досталось от пары-тройки болельщиков за качество игры «Зенита».

— Я могу от всей души сказать: мне не понравилось, – оценил Медведев первый выпуск шоу на Z+. – Идея была хорошая, а её реализация оказалась скверноватой. Я не будут использовать ненормативную лексику, хотя мог бы. Поэтому мы взяли дополнительное время для подготовки ко второму выпуску в день принципиального и важного с точки зрения борьбы за чемпионство матча с «Локомотива». Уверен, это будет ярко, интересно и без пошлости. И всё-таки дерзко, как Дзюба.

Шутки про «бомжей» на клубном канале? Видимо авторы, которые находятся во всероссийском розыске, хотели показать чувство иронии, используя «фишки» поросят и бомжей. Но в данном случае ирония была неуместной. Пока все отказываются брать ответственность на себя.

Президента «Зенита» спросили, поменяются ли сценаристы. Когда он ответил, что шансы на исправление должны даваться всем, раздался лёгкий свист. «Что, Кокорину тоже не дадим шанса исправиться, – парировал Медведев. – Двойные стандарты не нужны. Я лично буду контролировать сценарий и разговаривать с участниками программы. У нас есть творческий потенциал, вы хорошо знаете это по «Зенит ТВ». Что касается Игоря Порошина, то я не был знаком. Собираюсь познакомиться и посмотреть ему в глаза».

Кроме того, президент «Зенита» прокомментировал ещё несколько важных тем. Болельщики спрашивали о лимите на легионеров, будущих трансферах лидера РПЛ и даже о качестве звука на стадионе.

— Александр Иванович вы знаете, что будет с лимитом на легионеров?

— Лимит – очень серьёзная проблема. Надеюсь, обсуждение будет продолжено. Опрометчивые действия могут привести к тяжёлым последствиям: ударить по конкурентоспособности наших клубов. Мы начнём терять очки в еврокубковом рейтинге. Думаю, новый президент РФС Александр Дюков очень хорошо сознаёт эту проблему. Мы хотим вести диалог с РФС. Голос клуба, который зарабатывает очки для страны, должен быть услышан.

— Когда в «Зените» начнут играть собственные воспитанники?

— Мы знаем недостатки работы академии. Уделим внимание созданию сквозной интегрированной системы подготовки игроков. Не будет разнобоя в работе академии, «Зенита-2», основы. Наша цель: единый стиль, единая система воспитания футболистов. Тренеры будут работать только те, которые в состоянии следовать этому принципу.

— На стадионе плохая акустика. Вы планируете решать этот вопрос?

— Я сам знаю об этой проблеме не только по футбольным матчам, но и по посещению концерта одного известного персонажа. Звук был плохим. Светозвуковое оформление арены будет налаживаться. Уверен, в новый сезон мы войдём с нормальным светом и звуком. На стадионе появятся два новых экрана, которые мы опробовали на хоккейных матчах. Я занимаюсь вопросом.

— Собираетесь ли вы организовывать чартеры для болельщиков?

— На важные матчи, независимо от места их проведения, мы будем предлагать организованные выезды.

— Говорят, Халк хочет вернуться в «Зенит». Вы рассматриваете эту возможность?

— Вы про ветеранскую команду «Зенита»? Есть хорошая поговорка: в одну реку трудно войти дважды. Мы помним, как он здесь играл и забивал. Но он три или четыре года в Китае. После Китая я тоже захотел бы вернуться.

— Тема с переименованием метро у стадиона ещё актуальна?

— Я не буду говорить, что вопрос с переименование станции метро решён, но мы очень далеко продвинулись в вопросе того, чтобы переименовать её в «Зенитовскую». Если вы поддержите, добьёмся этого до конца года.

Один из болельщиков попросил Медведева прокомментировать появление фиолетовых футболок «Зенита».

«Ответ очень простой, – сказал Медведев. – Фиолетового цвета в форме не будет».

Вопросов Анюкову и Ивановичу было мало. Болельщики хотели узнать будущее опытных защитников в команде и вообще в футболе. У обоих заканчиваются летом контракты с «Зенитом».

«Думаю, в футболе нет молодых и старых игроков, – улыбнулся Иванович. – Есть хорошие и не очень хорошие. Пока остаётся мотивация и физическая готовность, я собираюсь играть. Хотелось бы ещё несколько лет продержаться на высоком уровне. Нужно здоровье и правильное отношение».

«Силы ещё остались, – признался Анюков. – У нас с вами есть общая цель, к которой мы вместе идём. Потом будем смотреть».

Болельщик пожалел, что на встрече отсутствует Вячеслав Малафеев, который, по его мнению, отвечает за контракты игроков в клубе.

«Вы думаете, что Малафеев продлевает контракты, – удивился Медведев. – Это что-то новое! Давайте посмотрим на сборную Италии. 36-летний нападающий носился по полю, как молодой, и забил два гола. Если футболист готов играть, ограничений не будет».

Семак в свою очередь ответил на критику качества игры «Зенита» в целом и конкретно Олега Шатова с Эрнани.

— Я спокойно переношу критику. Если справляюсь с нашей командой и со своими детьми, то и с критикой тоже справлюсь. Нет никаких проблем. Я человек не гордый. Поддерживаю разумную, справедливую критику. Если игра не зрелищная – это одно. Но называть команду беззубой, когда она идёт в лидерах по количеству голов и создаёт много голевых моментов, нельзя.

Существует критика, а существует желчь. Команда идёт на первом месте на протяжении 20 туров, несмотря на все сложности, потерю Саши Кокорина. В Лиге Европы мы дошли до 1/8 финала. Это тоже здорово в наших обстоятельствах.

Шатов, Эрнани и другие игроки выкладываются так, как они могут. У меня, как у тренера, нет никаких претензий по их отношению к делу. Если будет возможность взять более сильного игрока на какую-то позицию, то мы его обязательно возьмём, чтобы «Зенит» стал сильнее. Сейчас мы одна из многих команд, которые борются за чемпионство. Надо работать по всем направлениям, чтобы стать лучшими. По мановению волшебной палочки невозможно сразу заиграть в красивый футбол и стать чемпионом.

Самый забавный момент встречи – просьба школьника отметить 4 июня день рождения на стадионе. «Чего ты хочешь?» – спросили его. «Не знаю», – ответил ребёнок. «Можно вывести футболистов на поле. Но есть требования по росту от телевидения. Нельзя быть выше их», – пошутил главный тренер.

Час общения пролетел незаметно. Болельщики проводили Медведева, Семака и игроков аплодисментами. Очень нужное мероприятие организовал «Зенит».