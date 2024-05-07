Сааведра: до перехода в «Сочи» знал, что в России высокий уровень футбола

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра рассказал о своих впечатлениях после переезда в Россию. Напомним, о переходе 25-летнего чилийца «Сочи» объявил в конце января этого года.

«На самом деле, я очень счастлив. Это мой первый опыт выступления за пределами Чили, и, если честно, я впечатлён. Люди, команда – всё прекрасно. Я доволен своим выбором, и мне хочется это отразить результатами на поле.

Я знал что-то о России до переезда сюда. В российском чемпионате играют несколько чилийцев. Раньше я следил за российскими командами, которые выступали в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Поэтому, естественно, я знал о России, знал, что здесь высокий уровень футбола, поэтому, собственно, и переехал сюда», — приводит слова Сааведры Metaratings.

После 27 туров «Сочи располагается на последней, 16-й строчке чемпионата России, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков. Следующий матч в РПЛ «Сочи» проведёт 12 мая с «Пари НН». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.