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Хабиб Нурмагомедов нанесёт первый удар по мячу в матче «Динамо» — «Химки»

Хабиб Нурмагомедов нанесёт первый удар по мячу в матче «Динамо» — «Химки»
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Бывший чемпион UFC в лёгком дивизионе россиянин Хабиб Нурмагомедов нанесёт первый удар по мячу в матче между «Динамо» и «Химками», который состоится на «Анжи-Арене» 8 мая в 19:30 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Динамо».

Фото: Пресс-служба ФК «Динамо» Махачкала

Напомним, Хабиб Нурмагомедов является непобеждённым бойцом и имеет в своём активе 29 побед. Он являлся чемпионом UFC в лёгком дивизионе с 2018 по 2020 год и за этот период защитил пояс трижды. На его счету победы над такими бойцами, как Рафаэль дос Аньос, Майкл Джонсон, Дастин Порье, Конор Макгрегор и прочими. Профессиональную карьеру Нурмагомедов завершил на турнире UFC 254 после того, как задушил Джастина Гэтжи.

Ранее журналист Сергей Ильёв сообщил о том, что «Рубин» интересуется вратарём «Химок» Игорем Обуховым.

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Источник: «Рубин» интересуется вратарём «Химок» Игорем Обуховым
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