Игорь Федотов — о словах Игнашевича про «позор»: ключевых ошибок против «Балтики» не было

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и калининградской «Балтикой» (2:1). Ранее главный тренер калининградцев Сергей Игнашевич назвал работу арбитров в этой встрече «позорным судейством».

«Что касается слов Игнашевича про позор, поговорить тут при желании действительно есть о чём. И непонятные свистки, и ауты сомнительные. Но проиграла «Балтика» сама. 11-метровый назначен верно, гол пропустили без участия судей. Ключевых ошибок против команды Игнашевича не было. Обычные рабочие моменты, на которые я бы не стал обращать внимание, – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.