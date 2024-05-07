Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Федотов — о словах Игнашевича про «позор»: ключевых ошибок против «Балтики» не было

Игорь Федотов — о словах Игнашевича про «позор»: ключевых ошибок против «Балтики» не было
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и калининградской «Балтикой» (2:1). Ранее главный тренер калининградцев Сергей Игнашевич назвал работу арбитров в этой встрече «позорным судейством».

«Что касается слов Игнашевича про позор, поговорить тут при желании действительно есть о чём. И непонятные свистки, и ауты сомнительные. Но проиграла «Балтика» сама. 11-метровый назначен верно, гол пропустили без участия судей. Ключевых ошибок против команды Игнашевича не было. Обычные рабочие моменты, на которые я бы не стал обращать внимание, – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
Игорь Федотов: судья Иванов катится по нисходящей. Что мешало дать пенальти — загадка
Игнашевич: ключевой момент игры с «Уралом» — позорное судейство, так нельзя судить в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android