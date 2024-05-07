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«Вероятность победы «Реала» — 51%». Томас Тухель перед ответным полуфинальным матчем ЛЧ

«Вероятность победы «Реала» — 51%». Томас Тухель перед ответным полуфинальным матчем ЛЧ
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится завтра, 8 мая.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первый матч получился неплохим: мы были чуть лучше соперника, но, увы, не победили. Учитывая, что «Реал» завтра играет на своём поле, вероятность их победы составляет 51%. Мы хотим пробиться в финал. И завтра мы выйдём на поле с целью попасть на «Уэмбли», на меньшее мы не рассчитываем. «Реал» – это один из величайших клубов в мире, как и наша команда, поэтому мы ожидаем отличный полуфинал», — приводит слова Тухеля Eurosport.

Напомним, матч «Реал» — «Бавария» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Шимон Марциняк. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Первый матч между командами завершился со счётом 2:2.

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