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Пари Сен-Жермен — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«ПСЖ» — «Боруссия» Д: Хуммельс открыл счёт в матче

«ПСЖ» — «Боруссия» Д: Хуммельс открыл счёт в матче
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В эти минуты идёт ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречаются французский «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия». Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Орсато из Италии. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Хуммельс – 50'    

На 50-й минуте счёт в матче открыл центральный защитник «Боруссии» Матс Хуммельс.

Напомним, первый матч между этими командами завершился победой «Боруссии» со счётом 1:0. На стадии 1/4 финала «ПСЖ» обыграл «Барселону», а «Боруссия» Дортмунд оказалась сильнее мадридского «Атлетико». Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», потерпевший поражение от «Реала» в 1/4 финала текущего розыгрыша турнира.

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