«ПСЖ» — «Боруссия» Д: Хуммельс открыл счёт в матче

В эти минуты идёт ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречаются французский «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия». Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Орсато из Италии. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 50-й минуте счёт в матче открыл центральный защитник «Боруссии» Матс Хуммельс.

Напомним, первый матч между этими командами завершился победой «Боруссии» со счётом 1:0. На стадии 1/4 финала «ПСЖ» обыграл «Барселону», а «Боруссия» Дортмунд оказалась сильнее мадридского «Атлетико». Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», потерпевший поражение от «Реала» в 1/4 финала текущего розыгрыша турнира.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: