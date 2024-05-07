Спортдир «Баварии» ответил на вопрос о прогрессе в поисках нового тренера команды

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд ответил на вопрос, как продвигаются поиски нового главного тренера для мюнхенского клуба.
«Для нас крайне важно поступить правильно в этом вопросе. Но «Бавария» никогда не устанавливает крайний срок», — приводит слова Фройнда журналист Максимилиан Кох в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, нынешний главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет свой пост по окончании нынешнего сезона. Сообщалось, что в качестве его замены рассматривают нидерландского специалиста Эрика тен Хага, возглавляющего «Манчестер Юнайтед». Также изучается кандидатура бывшего наставника «Баварии» Ханс-Дитера Флика.
После 32 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 69 очков и занимает второе место.
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