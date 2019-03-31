В Англии великая гонка за титул. Впервые сразу две команды играют так мощно

«Ливерпуль» дожал «Тоттенхэм», когда показалось, что в победу не верит даже Юрген Клопп. Победу принёс Мохамед Салах, которого критикуют весь сезон. Кстати, критикуют слишком сильно: он по-прежнему играет на высоком уровне, просто исчезла аномально высокая результативность прошлого сезона. Но речь не о нём. А о том, что «Ливерпуль» продемонстрировал не только привычный набор достоинств, но и те качества, которых, как мы уже привыкли, команде не хватает.

Вспомните последние годы: давать результат под давлением – не совсем про эту команду и не совсем про этого тренера. Но они прогрессируют и становятся лучше. Это хорошая новость.

Вот ещё одна хорошая новость для «Ливерпуля»: за шесть туров до конца сезона команда набирает в среднем 2,47 очка за игру. В масштабе сезона целиком это даёт итоговые 94 очка. За последние 10 лет этого количества девять раз хватило бы, чтобы выиграть чемпионат. За последние 20 лет – хватило бы для чемпионства 18 раз.



Другими словами, «Ливерпуль» в порядке. При желании у любой команды можно найти недостатки. «Ливерпуль» не исключение, можно сказать о проблемах с соперниками, которые защищаются низким блоком, о неумении доводить до победы матчи среднего качества, но это детали. Статистика последних 20 сезонов показывает: вот этот «Ливерпуль» в 90% случаев стал бы чемпионом Англии.



Проблема не в «Ливерпуле», проблема в «Ман Сити». В прошлом мае Хосеп Гвардиола установил рекорд АПЛ, набирая в среднем феноменальные 2,63 очка за игру. Небольшой регресс после такого сезона неизбежен, но он оказался действительно минимальным. Сейчас «Сити» набирает 2,48 очка за игру – и это, как мы уже знаем, чемпионский ход. Сравните с прошлым сезоном: тогда Агуэро забивал каждые 93 минуты, Стерлинг совершал результативное действие (гол или пас) каждые 90 минут, Сане – каждые 97 минут. Сейчас Агуэро забивает каждые 104 минуты, Стерлинг совершает результативное действие каждые 93 минуты, Сане – каждые 90 минут. А если кто-то в силу обстоятельств играет меньшую роль, как де Брёйне, то на его месте раскрывается по-новому другой игрок, как Бернарду Силва. «Сити» чуть меньше забивает, но и чуть меньше пропускает. Главное – повторюсь – команда набирает очки по графику чемпиона. Это делает нынешнюю гонку за титул уникальной.



В истории АПЛ хватает случаев, когда судьба чемпионства была неизвестна до последнего момента. Первый титул Арсена Венгера с «Арсеналом» в 1998 году: по ходу сезона он отставал от «МЮ» на 18 очков, но в мае оказался на одно очко впереди. В 1996 году Алекс Фергюсон и «Манчестер Юнайтед» отыграли у «Ньюкасла» отрыв в 12 очков. Была сенсационная победа «Блэкберна» (выиграли титул в последнем туре), был исторический сезон-1998/99 «МЮ» (за 45 минут до конца чемпионата «Юнайтед» шёл вторым), а ещё невероятная развязка в добавленное время в сезоне-2011/12. Но ни в одном из этих случаев команды, которые претендовали на титул, не шли по турнирной дистанции с такой скоростью, как «Ливерпуль» и «Сити» в этом сезоне.

Умопомрачительные рекорды Гвардиолы! Цифры чемпионского сезона «Ман Сити» Хосеп Гвардиола создал по-настоящему чемпионскую команду. На дистанции его команде нет равных даже в АПЛ.

В 2005 году, когда «Челси» под руководством Жозе Моуринью залил лигу бетоном и набрал 95 очков, ближайший преследователь, «Арсенал», остался далеко позади. Чемпионская гонка закончилась к началу апреля. В 2018 году, когда Гвардиола выжег лигу напалмом и набрал 100 очков, с интригой всё было ещё грустнее: с декабря борьба шла за второе место, и его в итоге занял Моуринью, отстав на 19 очков.

Что это значит? Что ни разу в истории команда, которая играла, как нынешние «Ливерпуль» и «Сити», не имела в чемпионате равного соперника. 90+ очков – это гарантия не просто титула, а того, что он выигрывается в одну калитку. Так было раньше. Теперь с этим покончено. Впервые в рамках одного сезона столкнулись настолько сильные и стабильные команды.



Кто бы ни выиграл титул через полтора месяца, оценивать недостатки проигравшей команды придётся с микроскопом. Эта гонка будет исторической.



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