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Лучшие голы 29-го тура Примеры

Альфонсо Педраса
«Чемпионат»
Фото: Quality Sport Images/Getty Images
Вот это Педраса! Видео лучших голов тура в Испании
Левый латераль «Вильярреала» на минуту превратился в Лео Месси и забил самый красивый гол 29-го тура Примеры.
Футбол / Испания

Насладитесь футбольной «красотой дня» из Испании.

6. Карим Бензема, «Реал»

Победный гол нападающего «Реала» в ворота «Уэски» получился очень симпатичным. Бензема получил мяч от выигравшего подбор Марсело, ловким финтом обманул защитника и без лишних раздумий пробил в дальний угол.

5. Диего Коста, «Атлетико»

Бразильский испанец сотворил очень красивый гол: получил передачу перед штрафной и обводящим ударом послал мяч в сетку ворот «Алавеса».

4. Лионель Месси, «Барселона»

Как же можно обойтись без голов от Месси? Лео и Иван Ракитич разыграли тонкую комбинацию в центре, запутав игроков «Эспаньола», а Малком выдержал паузу, дождался рывка аргентинца и сделал своевременный пас под удар в касание.

3. Томас Парти, «Атлетико»

Ещё один замечательный гол из матча «Алавес» – «Атлетико». Парти поддержал атаку и вторым касанием точно пробил в девятку.

2. Хосе Моралес, «Леванте»

«Леванте» начал голевую атаку в матче с «Эйбаром» от вратаря и закончил кроссом с левого фланга на нападающего Хосе Моралеса. Хозяева здорово разбили прессинг соперника, пройдя всё поле в несколько передач.

1. Альфонсо Педраса, «Вильярреал»

Великолепное соло левого латераля «Вильярреала»! Педраса получил мяч в центре поля, продвинулся к штрафной «Сельты», обыграл трёх защитников и вратаря, после чего отправил мяч в сетку.

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