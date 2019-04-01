Звонок Глушакова, удар Кротова Бекао под дых, провал «Анжи» и самый обсуждаемый момент минувших выходных – в нашей подборке.

Шаурма любви в Красноярске – в лучших фото 21-го тура РПЛ

Звонок тура

Капитан «Спартака» Денис Глушаков после забитого гола «Ахмату» приложил к уху воображаемый телефон, обращаясь к фанатам красно-белых.

Слёзы тура

Трогательный момент после победы «Спартака» в Грозном.

Любовь тура

Пара, поедающая шашлык в лаваше во время матча «Енисей» — «Рубин», стала главным мемом этого тура.

Растяжка тура

Болельщики «Локомотива» действительно задали атмосферу в Химках – на секторе гостей было в два раза больше фанатов, чем у «Динамо».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Наскок тура

Абдул Теттех решил перепрыгнуть через Дмитрия Баринова.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Стычка тура

А после Баринов немного повздорил с Жоаозиньо.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Зеркальное отражение тура

Двое из ларца.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Реализация тура

Антон Миранчук забил четыре гола в четырёх весенних матчах РПЛ. В этом туре его гол с пенальти принёс «Локо» важную победу над «Динамо.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Думы тура

Когда осознаёшь, что усталость – это иллюзия.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Борьба тура

С Бекао шутки плохи.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ничья тура

Вадим Евсеев с огоньком вернулся в РПЛ.

Полёт тура

Грациозный Игорь Безденежных.

Фото: pfc-cska.com

Счёт тура

Разгромные 5:0 от «Краснодара» стали последней каплей для главного тренера «Анжи» Магомеда Адиева, однако клуб не принял его решение об отставке.