Шаурма любви в Красноярске – в лучших фото 21-го тура РПЛ

Звонок тура
Капитан «Спартака» Денис Глушаков после забитого гола «Ахмату» приложил к уху воображаемый телефон, обращаясь к фанатам красно-белых.
Слёзы тура
Трогательный момент после победы «Спартака» в Грозном.
Любовь тура
Пара, поедающая шашлык в лаваше во время матча «Енисей» — «Рубин», стала главным мемом этого тура.
Растяжка тура
Болельщики «Локомотива» действительно задали атмосферу в Химках – на секторе гостей было в два раза больше фанатов, чем у «Динамо».
Наскок тура
Абдул Теттех решил перепрыгнуть через Дмитрия Баринова.
Стычка тура
А после Баринов немного повздорил с Жоаозиньо.
Зеркальное отражение тура
Двое из ларца.
Реализация тура
Антон Миранчук забил четыре гола в четырёх весенних матчах РПЛ. В этом туре его гол с пенальти принёс «Локо» важную победу над «Динамо.
Думы тура
Когда осознаёшь, что усталость – это иллюзия.
Борьба тура
С Бекао шутки плохи.
Ничья тура
Вадим Евсеев с огоньком вернулся в РПЛ.
Полёт тура
Грациозный Игорь Безденежных.
Счёт тура
Разгромные 5:0 от «Краснодара» стали последней каплей для главного тренера «Анжи» Магомеда Адиева, однако клуб не принял его решение об отставке.