«Боженька всё видит». Не такого VAR ждал Сёмин

Полуфиналы Кубка России представили как премьеру VAR.

Посыл понятен, но пока это небольшое преувеличение. В оффлайн-режиме ту же систему уже тестировали на «РЖД Арене» в матче с «Краснодаром». И пока она укомплектована не до конца.

Основная разница с зарубежными аналогами в том, что на стадионе не установлены дополнительные видеокамеры. Рефери за экраном использовали 14 ракурсов основного телевещателя.

Нет у помощников и специальной комнаты — повторы крутили прямо в авто, специально припаркованном около входа на стадион.

Фото: «Чемпионат»

Собственно, если нет разницы, зачем платить больше?

Стартовый прессинг «Локо»

По этой же логике «Локомотив» работал в зимнее трансферное окно. Усиление в полузащиту не подъехало (Кварацхелию пока отнесём к перспективным), и теперь становится ясно почему. Миранчуки по весне просто огненные.

Их усилиями «Локо» круто прессовал «Ростов» в первые двадцать минут. Особенно впечатлял Антон. Его закидушка на Смолова была просто идеальной. Момент не менее красивый, чем последующий гол со штрафного.

В условиях дисквалифицированного Крыховяка стало чуть-чуть понятнее, почему всеми силами не пытались пристроить Фернандеша зимой. Ману провёл не лучший матч, но адекватно заткнул дырку под нападением. Кикнадзе всё ещё не исключает, что с португальцем договорятся о новом контракте.

Очень активен был Смолов. Видно, как вдохновляет его вера Сёмина и нового гендиректора клуба. Но активный старт «Локо» так ни к чему и не привёл.

VAR

В следующие 45 минут уместилось всё. Совсем нелогичный мяч Ерёменко, автогол Новосельцева и тот самый суперудар Миранчука со штрафного. После него брат показал рукой: типа как в баскете трёхочковый закинул.

Но всё это ушло на второй план, когда заработал VAR. Вживую он выглядит максимально сыро.

Ну представьте, смотрите матч, мяч в середине поля. Тут судья, прерывает игру и куда-то убегает. Задним числом вспоминаешь, что где-то в штрафной недавно свалился Ерёменко. И вот уже все бегут к точке.

Может, со временем поможет вывод повторов на табло стадиона.

«Необычно всё сложилось, честно говоря. Не в пользу тех, кто хотел введения системы VAR, — говорил после матча Сёмин, — Но видимо, это часть жизни, и такие ситуации будут в дальнейшем. От этого никуда не денешься. Сегодня против нас, а завтра — за. Боженька всё видит».