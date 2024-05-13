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Артета прокомментировал исторический рекорд «Арсенала» по количеству побед в сезоне АПЛ

Артета прокомментировал исторический рекорд «Арсенала» по количеству побед в сезоне АПЛ
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями от сегодняшней выездной победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0), которая стала для его команды 27-й в нынешнем сезоне АПЛ, что стало рекордным показателем за всю 137-летнюю историю клуба.

Англия - Премьер-лига . 37-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Троссард – 20'    

«Это войдёт в историю, и я отдаю должное игрокам и персоналу за всё, что мы делаем. Чтобы достичь такого с нашей многолетней историей, нужно было вложить качество, а также решимость и ментальность этой команды, её желание побеждать и вносить вклад в результат», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

«Арсенал» набрал 86 очков за 37 матчей в чемпионате Англии. Лондонский клуб вернулся на первое место в турнирной таблице и продолжает борьбу за чемпионство с «Манчестер Сити». При этом по потерянным очкам «Сити» впереди.

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