Чалов стал больше забивать, но голы – не главный показатель его прогресса

В нынешнем сезоне Чалов забил 11 мячей в 22 матчах. Это лучший показатель в Премьер-Лиге, у конкурентов – Зе Луиша, Азмуна, Антона Миранчука и Классона – по восемь. Победа в снайперской гонке Фёдору вовсе не гарантирована, ведь тот же Азмун набрал потрясающую форму и штампует по весне голы лучше всех в стране.

Однако даже если Чалов упустит лидерство, текущий сезон определённо будет лучшим в его карьере. За этот футбольный год молодой нападающий проделал феноменальную работу, стал сильнее почти по всем характеристикам и разрушил несколько стереотипов. Его стиль игры приобрёл новые краски, на сегодня он лучший и самый разнообразный форвард России, при всём уважении к Дзюбе и Смолову.

Прогресс №1: избавление от статуса зависимого форварда, развитие навыков в подыгрыше

Мы всегда знали, что Чалов умеет здорово работать в штрафной, чувствует свободные зоны и моменты, умеет освободиться от соперников для удара с близкого расстояния. Но долгое время его проблема заключалась в том, что это сильное качество превалировало над всеми остальными. За пределами штрафной, особенно при повышенной плотности и нехватке общекомандной скорости, он работал не так здорово, не обеспечивал нужный уровень движения без мяча, не оказывал давления на защитников и относительно легко позволял себя нейтрализовывать.



Отсюда в его адрес и стали сыпаться упрёки: зависимый нападающий, ему требуются качественный подыгрыш от партнёров и комфортная среда, а без всего этого он теряется. Главный тренер молодёжной сборной Евгений Бушманов по этой причине не определял его в стартовый состав на важнейший матч с Сербией, предпочитая ему более силового Георгия Мелкадзе. Подтверждали мнение и в тренерском штабе главной национальной команды.

«Пока в матчах за клуб я вижу, что Федька прежде всего игрок штрафной, наконечник, — рассказывал в декабре первый ассистент Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко. – Он может сыграть эффективно именно в этой зоне. Отлично ориентируется в ней, даже при большой скученности игроков, принимает правильные решения. Ещё может отдать обостряющую передачу с более дальней дистанции, если есть пространство. А вот что касается остального, нужно работать».

Слабые стороны Чалова отмечал ранее (только на год раньше) и сам Виктор Гончаренко, причём как словами, так и делом. Осенью 2017-го он проделал легендарный кадровый ход: отказался от номинальных форвардов и поставил на острие опорника Вернблума, который пусть обделён техникой и плохо действует с мячом, но по крайней мере умеет оказывать давление на защитников силовой борьбой и агрессивным движением.



Чалов воспринял звоночки как от Гончаренко, так и Ромащенко абсолютно по-взрослому: не обиделся, а принялся работать над слабыми сторонами с утроенным желанием. Сегодня он оказывает давление на защитников ничуть не хуже Вернблума, только делает это в другой манере: неугомонным движением, разнообразными рывками как под мяч в сторону от чужих ворот, так и в диагональном направлении для выхода на ударные позиции.



А главное, в чём стал сильнее Чалов за последние полгода, – это работа в подыгрыше. Он больше не форвард-наконечник, а атакующий футболист с функциями плеймейкинга. Фёдор никогда не ждёт мяч, стоя у штрафной, он своевременно заполняет зоны в центре и полуфлангах, работает в оттяжке, образовывает треугольники с партнёрами, умело раздаёт пасы в минимум касаний, не замедляя темп.

«Чалов всегда работает на команду, — отметил после матча со «Спартаком» Виктор Гончаренко. – Он очень хорошо понимает любые наши тактические решения. Это касается и обороны, и атаки. Очень правильно понимает своё расположение на поле при обороне и при атаке».



Косвенно этот прогресс отображается в таблице снизу: по сравнению с предыдущим сезоном у нападающего пусть и несильно, но возросли общее количество и точность передач, количество передач вперёд (это говорит о зонах, в которых он принимает мяч), число пасов в штрафную и под удар. Теперь Чалов – нападающий с развитыми комбинационными навыками, что очень помогает ЦСКА с его стилем футбола.

В среднем за 90 минут Сезон-2018/19 Сезон-2017/18 Голевые передачи 0,15 0,1 Передачи (точные) 25,3 (74,9%) 24,02 (71,9%) Передачи под удар 1,5 1,39 Передачи в штрафную 2,6 (55,4%) 2,22 (53,3%) Доля передач вперёд от общего количества 24% 18% Полученные передачи 16,14 16,96 Длинные передачи (точные) 0,54 (57,1%) 0,21 (25%) Потери (на своей половине) 14,13 (18,3%) 13,3 (12,8%)

Расширилось и пространство, покрываемое Чаловым во время матчей. К примеру, вот карта действий Фёдора в последнем дерби со «Спартаком».

А так выглядит графическое отображение ТТД из прошлого – из домашней игры с «Рубином» (1:2) осенью 2017-го.

Справедливости ради, тогда Фёдор провёл 53 минуты, а не 90, да и партнёры у него были другие, однако даже при этих оговорках бросается в глаза, насколько сильнее Чалов стал вовлечён в командную игру, в том числе вдали от штрафной.

Прогресс №2: силовая борьба и сохранение мяча под давлением

Умение зацепиться за мяч, придержать его, дождаться партнёров и ценить каждую возможность развить атаку – чрезвычайно важно для любого современного нападающего. Чалов образца дебютных сезонов во взрослом футболе был им обделён: не хватало хладнокровия, физической мощи и тактической грамотности.



— Если анализировать Лигу чемпионов, у Чалова до ноябрьского сбора было маловато сохранённых мячей, — объяснял в декабре Ромащенко. — Мы ведь не можем атаковать по 65-75 процентов времени. Важно уметь играть на команду. Пока из-под него часто выскакивают соперники, теряются возможности выхода в атаку.

Но как раз начиная с нового сезона Чалов стал расти в этом компоненте. Он стал лучше работать корпусом, повысил эффективность дриблинга (опять же – это видно из таблицы) и, что уже было отмечено, стал реже терять мяч при передачах. Цепляться за мяч в условиях борьбы Фёдор также стал лучше, у него возросло как количество единоборств (и внизу, и вверху), так и качество их проведения. Потенциал для дальнейшего роста есть, но главное, что видна положительная динамика. Чалов больше не субтильный юноша, а атлетичный футболист, играющий в интенсивном и жёстком режиме.

В среднем за 90 минут Сезон-2018/19 Сезон-2017/18 Единоборства (выигранные) 25,73 (26,6%) 23,97 (23,1%) Верховые единоборства (выигранные) 5,55 (16,7%) 5,1 (12,5%) Перехваты 1,69 1,49 Отборы и подборы (на чужой половине) 2,73 (62%) 2,47 (68,8%) Потери (на своей половине) 14,13 (18,3%) 13,3 (12,8%)

Прогресс №3: дальнейшая работа над качеством открываний

«Чалов должен правильно открываться», — постоянно повторял Гончаренко ещё год назад, прекрасно понимая, что в этом компоненте заложены колоссальные возможности для роста нападающего. Движение форварда без мяча не всегда устраивало главного тренера, особенно это касалось стадий атаки, когда нужно было открываться под вертикальный пас, а не прострел с фланга.



Сейчас можно смело говорить, что по качеству открываний Чалов – один из лучших нападающих нашего чемпионата, а сравниться с ним может разве что Азмун. За счёт резкости и понимании пространства Фёдор молниеносно реагирует на ситуации, когда есть вероятность паса, отклеивается диагональным рывком от защитников и ныряет им за спины.



Как пример классной работы форварда можно привести недавний гол в матче с «Уфой». В первой стадии атаки Чалов начал движение под Облякова в сторону от штрафной, полагая, что тому может потребоваться помощь в подыгрыше.

Но осознав, что Иван протащит мяч самостоятельно, тогда как в штрафной – свободное пространство, Фёдор мигом развернулся и сделал рывок в обратном направлении, в пустую зону. Защитник «Уфы» Аликин оказался перед выбором: либо встречать Облякова, либо реагировать на движение Чалова. Не успел ни то, ни другое.

Прогресс №4. Улучшение реализации

«Фёдор улучшил своё завершение, — сказал также в последнем выступлении Гончаренко. — Завершение как правой, так и левой ногой. Плюс понимание, где надо расположиться в штрафной, чтобы к тебе пришёл мяч. Умение быстро принять решение о завершении. Вот те компоненты, которые Чалов улучшал, улучшает, есть ещё куда улучшать».



Прогресс в реализации заключается в двух моментах. Во-первых, он стал действительно лучше бить с нерабочей ноги. Тот самый легендарный гол в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» нападающий положил именно с левой. Фёдор становится «двуногим» футболистом, что очень важно в современном футболе. Общее количество его голов за карьеру в чемпионате и еврокубках – 15 с правой, 9 с левой, один – головой и ещё один спиной.

В среднем за 90 минут Сезон-2018/19 Сезон-2017/18 Голы 0,5 0,36 Голевые передачи 0,15 0,1 Удары в створ 3,08 (50%) 2,16 (42,9%) Ожидаемые голы xG 0,43 0,36

Во-вторых, у Чалова при возросшем количестве попыток повысилось и качество ударов, увеличился их средний вес по шкале xG. Это говорит об умении найти лучшую позицию для качественного завершения. Зелёные точки на изображении снизу — голевые удары. «Тяжёлые» попытки (самые большие кружки), как видим, он почти всегда реализовывает.

Что ещё можно улучшить?

Уже с сегодняшним набором качеств Чалов – ведущий нападающий страны, который закономерно лидирует в бомбардирской гонке и в ближайшее время наверняка будет всецело востребован в главной сборной. Дальнее совершенствование сделает его готовым форвардом и для Европы. А именно Фёдору есть куда расти в умении вести силовую борьбу и прикрывать мяч корпусом (ориентир в России – спартаковец Луис Адриано), а также игре «на втором этаже» (габариты у него не такие уж и скромные, множество форвардов с ростом 180 отлично играют при навесах за счёт прыжка и опережения).



Правда, сегодняшний футбол ЦСКА, где нет обильного количества подач, не требует этого навыка, но в будущем он может нападающему пригодиться, чтобы стать ещё сильнее, разнообразнее и желаннее для клубов из Европы. А туда он, если продолжит прогрессировать в таком же темпе, рано или поздно уедет. В этом можно не сомневаться. Скоро ЦСКА вновь продаст своего футболиста за большие деньги.



При подготовке материала использованы данные WyScout, InStat и Opta.