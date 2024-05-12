«Шинник» победил «СКА-Хабаровск» в матче 32-го тура Первой лиги

Сегодня, 12 мая, завершился матч 32-го тура Мелбет Первой лиги, в котором ярославский «Шинник» принимал «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.

В середине первого тайма ярославцы забили два мяча за три минуты: счёт на 13-й минуте открыл полузащитник Вячеслав Зинков, а две минуты спустя преимущество «Шинника» удвоил Дмитрий Самойлов. В конце матча «СКА-Хабаровск» сумел отквитать один мяч: цели достиг удар нападающего Саида Алиева на 83-й минуте. Таким образом, «Шинник» одержал победу в матче со счётом 2:1.

Победа позволила ярославской команде подняться на седьмое место. В её активе 44 очка после 31 матча Первой лиги. «СКА-Хабаровск» остался на 12-й строчке, набрав 41 очко.