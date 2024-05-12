Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Силкин: Личка выучил русский, потому что наших игроков иногда надо послать на три буквы

Силкин: Личка выучил русский, потому что наших игроков иногда надо послать на три буквы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высоко оценил решение клуба назначить главным тренером чеха Марцела Личку.

«Динамо» в лице Лички взяло хорошего тренера. Мы сейчас видим, что «Ливерпуль» и «Бавария» ищут тренера, но не берут некоторых специалистов, потому что они не знают языка. А Личка, работая в «Оренбурге», выучил русский язык. То есть без этого никак. Русского футболиста иногда надо уметь послать на три буквы.

Я не думаю, что Личка кроет своих футболистов трёхэтажным матом, но всё равно он даёт интервью на русском языке. Мне это приятно слушать. А есть какие-то индюки, которые говорят на английском языке и им нужен переводчик или ещё чего-то, но только у команды нет результата», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Это «Динамо» или «Реал»?! Вот он — чемпионский характер в РПЛ!
Это «Динамо» или «Реал»?! Вот он — чемпионский характер в РПЛ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android