Силкин: Личка выучил русский, потому что наших игроков иногда надо послать на три буквы

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высоко оценил решение клуба назначить главным тренером чеха Марцела Личку.

«Динамо» в лице Лички взяло хорошего тренера. Мы сейчас видим, что «Ливерпуль» и «Бавария» ищут тренера, но не берут некоторых специалистов, потому что они не знают языка. А Личка, работая в «Оренбурге», выучил русский язык. То есть без этого никак. Русского футболиста иногда надо уметь послать на три буквы.

Я не думаю, что Личка кроет своих футболистов трёхэтажным матом, но всё равно он даёт интервью на русском языке. Мне это приятно слушать. А есть какие-то индюки, которые говорят на английском языке и им нужен переводчик или ещё чего-то, но только у команды нет результата», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.